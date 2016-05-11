Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про M1 on ear headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про M1 on ear headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про M1 on ear headband headphones