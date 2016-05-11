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Більше не доступний

Philips FidelioM1 on ear headband headphones

M1/00

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/05/2016

Polska

Polska

Maestria dźwięku

Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про M1 on ear headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про M1 on ear headband headphones

04/06/2015

Latvija

Latvija

Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu

Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про M1 on ear headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про M1 on ear headband headphones

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