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Універсальний тример Philips серії 5000

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Універсальний тример Philipsсерії 5000

MG5930/15

Універсальний тример Philips серії 5000

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • ZIP файл, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

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