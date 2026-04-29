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Бритви для обличчя
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Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління
Більше не доступний
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PT715/16
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ShaversЩіточка для очищення
Змінні бритвені головки PhilipsДля бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
З бритви Philips витікає вода
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