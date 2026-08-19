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Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

Більше не доступний

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Shaver series 5000 PowerTouchЕлектробритва для сухого гоління

PT870/16

Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

Більше не доступний

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  • Як чистити бритву Philips S5000–S7000 | Покроковий посібник
    Як чистити бритву Philips S5000–S7000 | Покроковий посібник

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  • PDF файл, 3.2 MB
  • 15 April 2022

Посібник користувача

  • PDF файл, 20.4 MB
  • 20 April 2022

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