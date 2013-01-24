Підстригайте всіх членів сім'ї
Ще ніколи не було так легко підстригати членів сім’ї. Ця машинка для підстригання має потужний, але надзвичайно безгучний двигун, ергономічну конструкцію, безпечні леза й зубці гребінця, а також неперевершену зручність автономної роботи. Переглянути усі переваги
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Підстригайте всіх членів сім'ї
Ще ніколи не було так легко підстригати членів сім’ї. Ця машинка для підстригання має потужний, але надзвичайно безгучний двигун, ергономічну конструкцію, безпечні леза й зубці гребінця, а також неперевершену зручність автономної роботи. Переглянути усі переваги
Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує налаштування довжини від 3 мм до 21 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Цю машинку для підстригання волосся Philips для всієї сім’ї створено для задоволення дітей та батьків. Її безперебійний двигун створено для потужної роботи з меншою вібрацією. Машинка для підстригання волосся Philips для всієї сім’ї – це наша найтихіша машинка для дорослих та дітей.
Гребінці та леза із заокругленими кінчиками гладко переміщаються до шкірі без подряпин для завжди безпечного, приємного підстригання.
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, залишаються гострими довше та забезпечують найефективніше підстригання з мінімальним доглядом.
Завдяки компактному та легкому дизайну цією машинкою для підстригання волосся для всієї сім’ї легко водити по голові. Незалежно від того, кого Ви підстригаєте, вона має ергономічну форму для легкої маневреності й оптимального контролю, що гарантує комфортне підстригання.
Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання.
Просто висуньте головку і за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.
Система зрізання
Простота у користуванні
Система живлення
Обслуговування