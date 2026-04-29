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OneBlade – зрізання, контури, гоління
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Електростанок Philips OneBlade 360 Обличчя
Більше не доступний
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QP2734/20
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3000.103.1018.1
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Всі (14)
Як підключити Philips OneBlade до додатка OneBlade?
Як дізнатися, чи пристрій Philips OneBlade зарядився повністю?
Коли слід заміняти лезо Philips OneBlade?
Як почистити Philips OneBlade?
Чи можна використовувати будь-який адаптер USB для заряджання пристрою Philips OneBlade?
Змінні леза OneBlade Original 4 шт
Змінні плаваючі леза OneBlade 3602 шт
USB-кабель
OneBlade 360, OneBlade Pro Регульований гребінець для бороди 1–5 мм
Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося
Пристрій Philips OneBlade не працює
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
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