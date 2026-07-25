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Більше не доступний
Головки 4D Flex вигинаються і зміщуються у 4 напрямках
27 лез з технологією PowerCut, що самі заточуються
45 хв роботи від батареї
5 хв заряджання для 1 повного гоління, та 1 година до повного заряджання
Висувний тример
Бритва Philips для ретельного та комфортного результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне і рівномірне гоління.
Бритву створено для забезпечення рівномірного контакту зі шкірою без порізів. Головки 4D Flex вигинаються і зміщуються у 4 напрямках для ретельного гоління щоразу.
Чистьте електричну бритву одним натисненням кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
4.6
з 5
618
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Salenkor
25/07/2026
Україна
Бритва S1142/00
Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться
Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Brenor
16/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий подарунок
Купляв батьку, йому дуже сподобалась якість. До того він мав бритву від іншого бренду. Ціна/якість відповідна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000
Cloud16
06/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий товар
Купувала батькові на подарунок, батькові 70 років і голитися звичайним станком йому незручно. Дуже задоволенні, тепер гоління проходить швидко і безпечно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року