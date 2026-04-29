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Shaver series 1000 Електробритва для сухого гоління

Більше не доступний

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Shaver series 1000Електробритва для сухого гоління

S1520/04

Shaver series 1000 Електробритва для сухого гоління

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 533.1 kB
  • 15 April 2022

Посібник користувача

  • PDF файл, 675.8 kB
  • 6 May 2025

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