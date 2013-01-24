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Philips Avent

Пустушка Soothie

SCF194/05
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
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    Philips Avent Пустушка Soothie

    SCF194/05
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

    Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Пустушка Soothie

    Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

    Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги

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      Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

      Гнучкий медичний силікон

      • Цільна силіконова конструкція
      • 3–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Розповсюджується у лікарнях США

      Розповсюджується у лікарнях США

      Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*

      Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

      Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

      Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Створено для природного розвитку ротової порожнини

      Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

      Виготовлено із міцного медичного силікону без вмісту BPA

      Виготовлено із міцного медичного силікону без вмісту BPA

      Пустушку виготовлено із міцного, проте гнучкого медичного силікону без вмісту BPA.

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Легко стерилізувати для додаткової гігієни

      Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка Soothie
        2  шт.

      • Безпека

        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так

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          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Бренд пустушок №1 у цілому світі
          • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
          • Ця пустушка має таку ж форму соски і виготовлена з того ж матеріалу, що й моделі для США, але в неї нагубник іншої форми.

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