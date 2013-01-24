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Philips Avent

Одноразові вкладиші в бюстгальтер

SCF254/30
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Зручні та непомітні Зручні та непомітні Зручні та непомітні
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    Philips Avent Одноразові вкладиші в бюстгальтер

    SCF254/30
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    Зручні та непомітні

    Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF254/30 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Зручні та непомітні

    Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF254/30 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня. Переглянути усі переваги

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      Зручні та непомітні

      Вкладиші в бюстгальтер Avent

      • 30 денних вкладишів
      Непомітні під одягом

      Непомітні під одягом

      Надтонкі, повторюють форму грудей. Клейка стрічка допомагає утримувати вкладиші на місці.

      Шовковисті та м’які

      Шовковисті та м’які

      Шовковиста, м’яка поверхня та дихаючі, природні матеріали. Дерматологічно протестовано.

      Нековзкі, із клейкими стрічками

      Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

      Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

      Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

      Гігієнічні

      Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.

      Ніжні, із продуманою формою

      Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.

      Унікальна чотиришарова будова для максимальної сухості

      1. Надзвичайно ніжний верхній шар із заглибиною для соска забезпечує постійну сухість грудей. 2. Ультрапоглинаючий м’який шар для додаткового комфорту. 3. Ультрапоглинаючі серцевини всмоктують вологу і запобігають протіканню. 4. Зовнішній шар, що "дихає", допомагає запобігти болю в сосках. Нековзке покриття із клейкою стрічкою утримує вкладиш на місці.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • Матеріал

        Вкладиші в бюстгальтер
        Дерматологічно протестовано

      • У комплекті:

        Одноразові денні вкладиші в бюстгальтер
        30  шт.

      • Конструкція

        Непомітна форма, що повторює контури грудей
        Так

      • Функції

        Надзвичайно сухі
        • Багатошарові
        • Односторонній захисний шар

      • Розміри і вага

        Розміри
        135x135x100  мм

      • Максимальний комфорт

        Нековзкі
        Клейка стрічка

      • Шовковисті та м’які

        Шовковистий та м’який верхній шар
        • Дихаючий природний матеріал
        • Дерматологічно протестовано

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