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    Philips Avent Single Electric Breast Pump

    Електричний молоковідсмоктувач

    SCF323/11
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Зціджування без зусиль Зціджування без зусиль Зціджування без зусиль
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      Philips Avent Single Electric Breast Pump Електричний молоковідсмоктувач

      SCF323/11
      Загальна оцінка / 5

      Зціджування без зусиль

      Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Електричний молоковідсмоктувач

      Зціджування без зусиль

      Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері. Переглянути усі переваги

      Зціджування без зусиль

      Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Електричний молоковідсмоктувач

      Зціджування без зусиль

      Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері. Переглянути усі переваги

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        Single Electric Breast Pump

        Single Electric Breast Pump

        Електричний молоковідсмоктувач

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        Усього:

        Зціджування без зусиль

        • Одинарний
        • Живлення від електромережі
        • Універсальна подушечка
        • 4+4
        • Функція пам'яті
        Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування

        Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування

        Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до своїх потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимуляції і зціджування. Для персоналізації досвіду використання наш молоковідсмоктувач пропонує 4 рівні стимуляції та 4 рівні зціджування.

        М’яка й адаптивна силіконова подушечка

        М’яка й адаптивна силіконова подушечка

        Один розмір підходить усім. Силіконова подушечка м’яко згинається та пристосовується до форми соска.

        Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування

        Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування

        Наша система закритого зціджування гарантує, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

        Функція пам’яті

        Функція пам’яті

        Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам’ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

        Портативна модель

        Портативна модель

        Невеликий і компактний

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Комплект для зціджування
          1  pcs

        • Потужність

          З’єднання USB-C
          Так
          мережева напруга
          5 В і ≥1 А
          Цей пристрій включає адаптер живлення.
          Так

        • У комплекті:

          Блок двигуна
          Так
          Пляшечка Natural (125 мл / 4 унції)
          Так
          Силіконова трубка
          Так
          Кабель USB-C
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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