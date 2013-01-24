Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги