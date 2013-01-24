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    Philips Avent

    Дитяча чашка

    SCF608/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі
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      Philips Avent Дитяча чашка

      SCF608/01
      Загальна оцінка / 5

      Гігієна в дорозі

      Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча чашка

      Гігієна в дорозі

      Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

      Гігієна в дорозі

      Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча чашка

      Гігієна в дорозі

      Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

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        Дитяча чашка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Гігієна в дорозі

        Легко пити без проливання

        • 260 мл
        • Від 12 міс., з носиком
        • З ручками
        Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

        Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

        Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

        Твердий носик для дітей від 12 міс.

        Твердий носик для дітей від 12 міс.

        Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки

        Відкидна кришка зберігає носик чистим

        Відкидна кришка зберігає носик чистим

        Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

        Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

        Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

        Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Чашку можна стерилізувати повністю

        Чашку можна стерилізувати повністю

        Дизайн із цікавими історіями

        Кольоровий дизайн заохочує до цікавого навчання: впізнавайте тваринок і фрукти, рахуйте яблучка та дізнавайтеся, звідки береться їжа. Складність дизайну зростає в міру дорослішання дитини.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • У комплекті:

          Декорована чашка (260 мл)
          1  шт.
          Відкидна кришка
          1  шт.
          Навчальні ручки
          1  шт.
          Твердий носик
          1  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          від 12 місяців

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