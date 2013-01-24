Гігієна в дорозі

Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги