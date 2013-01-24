Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
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Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.
Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.
Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).
З 1984 року Philips Avent створює та виготовляє вироби, які натхненні природою і розроблялися після обширних досліджень та клінічних тестувань.
Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками для годування Natural.
Пляшечка Philips Avent Natural доступна у 4 об’ємах: 60 мл, 125 мл, 260 мл та 330 мл. Усі пляшечки доступні в одинарних упаковках та упаковках по кілька штук.
Пляшечка
Конструкція
Етапи розвитку
Простота у користуванні
Функції
Матеріал
У комплекті: