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    Philips Avent

    Велика глибока тарілка, від 12 міс.

    SCF704/00
    Avent
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    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання
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      Philips Avent Велика глибока тарілка, від 12 міс.

      SCF704/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Велика глибока тарілка для підростаючих дітей Philips Avent SCF704/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Велика глибока тарілка, від 12 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Велика глибока тарілка для підростаючих дітей Philips Avent SCF704/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

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        Велика глибока тарілка, від 12 міс.

        Ціна магазину Philips

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        Заохочення до їжі через цікаве пізнання

        Глибока тарілка для підростаючих дітей

        • Білий
        Нековзка основа – запобігає розливанню

        Нековзка основа – запобігає розливанню

        Розроблено разом з провідним дитячим психологом

        Розроблено разом з провідним дитячим психологом

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Велика глибока тарілка
          1
          Книга з рецептами
          НІ

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у Китаї
          Так

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,126  кг
          Загальні розміри продукту без вкладень
          43 (Г) X 175 (Ш) X 175 (В)  мм
          Розміри коробки F
          44 (Г) X 206 (Ш) X 261 (В)  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

        • Легкість у використанні

          Придатні для використання у мікрохвильовій печі
          Так

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