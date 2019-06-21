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  • Ложки для годування з м’яким кінцем
  • Ложки для годування з м’яким кінцем
  • Ложки для годування з м’яким кінцем
  • Ложки для годування з м’яким кінцем
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  • Ложки для годування з м’яким кінцем
  • Ложки для годування з м’яким кінцем
  • Ложки для годування з м’яким кінцем

Більше не доступний

Philips AventЛожки для годування дітей від 6 міс.

SCF710/00

4.9
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ложки для годування з м’яким кінцем
Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка
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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Годування з Avent

Ложки для годування з м’яким кінцем

BPA – 0%

Можна мити в посудомийній машині

Довга ручка

Довга ручка

Технічні характеристики

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4.9

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
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21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF710/00 Avent Etetőkanál

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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