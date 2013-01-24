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    Philips Avent

    Ложки для годування дітей від 6 міс.

    SCF710/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Ложки для годування з м’яким кінцем Ложки для годування з м’яким кінцем Ложки для годування з м’яким кінцем
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      Philips Avent Ложки для годування дітей від 6 міс.

      SCF710/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ложки для годування з м’яким кінцем

      Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Ложки для годування дітей від 6 міс.

      Ложки для годування з м’яким кінцем

      Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка

      Ложки для годування з м’яким кінцем

      Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ложки для годування дітей від 6 міс.

      Ложки для годування з м’яким кінцем

      Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка

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        Ложки для годування дітей від 6 міс.

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ложки для годування з м’яким кінцем

        Годування з Avent

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        М’який матеріал – лагідний до ясен дитини

        М’який матеріал – лагідний до ясен дитини

        Довга ручка

        Довга ручка

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у Китаї
          Так
          Вага виробу
          0,053  кг

        • У комплекті:

          Ложки для годування
          2

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          26 (Г) X 101 (Ш) X 245 (В)  мм
          Загальні розміри продукту без вкладень
          155 (Д) X 23 (Ш) X 20 (Г)  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

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