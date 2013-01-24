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Philips Avent

Чашка з носиком

SCF752/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
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    Philips Avent Чашка з носиком

    SCF752/00
    Загальна оцінка / 5

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Чашка з носиком

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Чашка з носиком

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка з носиком Philips Avent SCF752/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

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      • Від 12 міс., з носиком
      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Стійкий до прогризання носик
        1  шт.
        Чашка (260 мл)
        1  шт.
        Ручка
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        76 (Г) X 112 (Ш) X 189 (В)  мм
        Загальні розміри продукту без вкладень
        76 (Г) X 112 (Ш) X 150 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6  шт.
        Вага виробу
        0,122  кг

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