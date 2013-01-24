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Philips Avent

Пароварка-блендер Essential

SCF862
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
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    Philips Avent Пароварка-блендер Essential

    SCF862
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

    Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Пароварка-блендер Essential

    Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

    Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Пароварка/блендер
        1 шт.
        Кошик для їжі
        1  шт.
        Лопатка
        1 шт.

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші блендера
        1050 мл, 400 мл (для змішування їжі)
        Ємність кошика для їжі
        720 мл
        Ємність резервуара для води
        180 мл
        Колір
        Білий/м’ятний
        Довжина шнура
        80  см
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        330  Вт
        Безпека
        Перемикач блокування чаші для безпечного використання
        Класифікація безпеки
        Клас 1

      • Вага та розміри

        Розміри зовнішньої коробки
        300 Ш x 260 В x 210 Г  мм
        Розміри виробу
        280 Ш x 204 В x 148 Г  мм
        Вага виробу
        1,44  кг

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • від 1 року
        • 6–12 місяців
        • від 6 місяців

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