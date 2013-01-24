Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги
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Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги
Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша технологія циркуляції пари дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для подрібнення.
Цей пристрій для приготування дитячої їжі поєднує приготування на парі та подрібнення, що спрощує процес приготування і подачі дитячої їжі. Почніть готувати продукти на парі, після чого просто подрібніть їх до потрібної консистенції та подавайте.
Від дуже добре подрубнених фруктів та овочів до поєднання м’яса, риби та бобових грубішої текстури – цей пристрій дозволяє легко готувати корисну дитячу їжу для кожного етапу догодовування.
Продумана конструкція кришки чаші зберігає усі інгредієнти всередині, щоб їжа не потрапляла в резервуар для води. Менше кроків від приготування на парі до легкого подрібнення.
Надзвичайно великий отвір резервуара для води цього пристрою для приготування дитячої їжі легко чистити і наповнювати, щоб готувати з використанням щоразу чистої пари. Частини також можна мити в посудомийній машині (чашу, кришку чаші та лезо).
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