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Навушники-вкладиші

SHE1350/00
Загальна оцінка / 5
  • Отвори для низьких частот Отвори для низьких частот Отвори для низьких частот
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    Навушники-вкладиші

    SHE1350/00
    Загальна оцінка / 5

    Отвори для низьких частот

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    Навушники-вкладиші

    Отвори для низьких частот

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    Отвори для низьких частот

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

    Навушники-вкладиші

    Отвори для низьких частот

    Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги

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      Отвори для низьких частот

      для вдосконаленого звуку

      • 14,8-мм динаміки/відкритого типу
      • Навушники-вкладиші

      Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

      Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

      14,8-мм динамік оптимізує комфорт носіння

      14,8-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        1  м

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,552  кг
        Висота
        17,5  см
        Довжина
        20,6  см
        Вага нетто
        0,264  кг
        Вага тари
        0,288  кг
        Ширина
        12  см
        Код EAN
        87 12581 33603 5
        Кількість споживчих комплектів
        24

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        2,58  кг
        Висота
        21  см
        Довжина
        43  см
        Вага нетто
        1,056  кг
        Вага тари
        1,524  кг
        Ширина
        25  см
        Код EAN
        87 12581 33604 2
        Кількість споживчих комплектів
        96

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,7  см
        Вага брутто
        0,02  кг
        Висота
        11,6  см
        Вага нетто
        0,011  кг
        Вага тари
        0,009  кг
        Ширина
        8,4  см
        Код EAN
        87 12581 33602 8
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Звук

        Акустична система
        відкрита
        Частотна характеристика
        10–22 000  Гц
        Опір
        32  Ом
        Максимальна вхідна потужність
        50  мВт
        Чутливість
        100  дБ
        Діаметр динаміків
        14,8  мм

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        13,5 см x 3,2 см x 17,5 см
        Вага
        0,011  кг

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