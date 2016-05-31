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Більше не доступний
14,8-мм динаміки/відкритого типу
Навушники-вкладиші
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
14,8-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
4.8
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1350 Sluchátka do uší
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1350 Sluchátka do uší