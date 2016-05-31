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  • Отвори для низьких частот
  • Отвори для низьких частот
  • Отвори для низьких частот
  • Отвори для низьких частот
  • Отвори для низьких частот
  • Отвори для низьких частот

Більше не доступний

Навушники-вкладиші

SHE1350/00

4.8
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Отвори для низьких частот
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для ваших вух.
Переглянути всі переваги

для вдосконаленого звуку

Отвори для низьких частот

  • 14,8-мм динаміки/відкритого типу

  • Навушники-вкладиші

Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

14,8-мм динамік оптимізує комфорт носіння

14,8-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1350 Słuchawki douszne

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1350 Sluchátka do uší

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1350 Sluchátka do uší

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