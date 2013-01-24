Отвори для низьких частот
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Отвори для низьких частот
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
Отвори для низьких частот
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Отвори для низьких частот
Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для Ваших вух. Переглянути усі переваги
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
14,8-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
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