Технологія з 5 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

Ці навушники оснащені системою з п’яти мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте на жвавій міській вулиці у вітряний день, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.