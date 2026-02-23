Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Зануртесь у комфорт Зануртесь у комфорт Зануртесь у комфорт

      Накладні бездротові навушники

      TAH6000WT/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Зануртесь у комфорт

      Залишайтеся зосередженими з накладними навушниками з адаптивним шумопоглинанням, створеними для років комфортного використання. Користуйтеся ними бездротово, щоб зануритися в теплий, природний звук у дорозі. Або під’єднайте кабель і насолоджуйтеся високоточним аудіо під час дротового прослуховування.

      Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Накладні бездротові навушники

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Накладні бездротові навушники
      - {discount-value}

      Накладні бездротові навушники

      усього

      recurring payment

      Зануртесь у комфорт

      • Природний звук, динамічні баси
      • Комфортна накладна конструкція
      • Адаптивне шумопоглинання
      • Час відтворення — до 80 годин

      Чудовий звук навіть на низької гучності. Слухайте контент бездротовим способом або через дротове з’єднання.

      Персонально налаштовані 40-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Щоб насолоджуватися високоточним звуком, можна слухати контент через дротовий аудіокабель 3,5 мм (у комплекті) або через USB-C.

      Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання

      Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

      Комфортна фіксація й замінні компоненти гарантують тривале використання

      М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.

      Стабільне багатоточкове з’єднання Bluetooth® і легке спарення

      Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

      До 80 годин відтворення (50 год з увімкненим шумополгинанням)

      Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 80 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — до 50 годин. Для швидкого підзаряджання достатньо 5 хвилин для додаткових 4 годин прослуховування.

      Технологія з 5 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

      Ці навушники оснащені системою з п’яти мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте на жвавій міській вулиці у вітряний день, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

      Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

      Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

      Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

      Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

      Ми використовуємо в наших виробах перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        20–40 000 Гц
        Опір
        16 Ом
        Чутливість
        108±3 дБ (1 кГц, 1 мВт)
        Діаметр динаміків
        40  мм
        Максимальна вхідна потужність
        30  мВт
        Тип динаміка
        Динамічний
        Аудіо високої чіткості
        Так

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        6,0
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC
        Роз'єм для навушників
        3.5  мм

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        22.40  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        22.00  см
        Вага брутто
        1.65  кг
        Висота
        25.50  см
        Код GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Вага нетто
        0.81  кг
        Вага тари
        0.84  кг

      • Зручність

        Підтримка додатка для навушників Philips
        Так
        Швидке з’єднання в пару Google Fast Pair
        Так
        Можливе оновлення програмного забезпечення
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове
        Microsoft Swift Pair
        Так

      • Потужність

        Кількість батарей
        1 шт.
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
        50  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
        80  годин(-и)
        Швидке зарядження
        15 mins for 4 hrs
        Вага батареї (всього)
        14.8  г
        Ємність батареї (навушники)
        720  mAh
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Висота
        25  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        21.2  см
        Глибина
        6.9  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 17698 0
        Вага брутто
        0.500  кг
        Вага нетто
        0.270  кг
        Вага тари
        0.230  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        19.20  см
        Ширина
        16.60  см
        Глибина
        8.20  см
        Вага
        0.024  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Білий
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Складаний дизайн
        Звичайний
        Матеріал з’єднання
        Синтетична шкіра
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        2 mics
        Пониження шуму вітру
        Так

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • Характеристики ANC

        Технологія ANC
        Гібридна, ANC Pro
        Режим зовнішніх звуків.
        Так
        Адаптивна технологія ANC
        Так
        ANC (активне шумопоглинання)
        Так

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Натисніть багатофункціональну кнопку
        Підтримка голосового помічника
        Так

      • Екологічність

        Пластиковий корпус
        містить 52% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Телевізори Philips

      Телевізори із Ambilight
      Телевізори OLED
      The One
      Ambilight TV FC Barcelona
      Ігровий телевізор Philips
      Домашній звук
      Посібник з вибору телевізора

      Звук Philips

      Навушники
      Звукові системи
      Бездротові гучномовці
      Домашні аудіосистеми
      Fidelio
      Додаток для навушників
      Партійні спікери

      Підтримка

      Підтримка телевізорів
      Підтримка звуку
      Реєстрація виробів
      Оновлення програмного забезпечення і драйверів
      Зв’яжіться з нами
      User content terms of use (105.0KB)

      Ми у мережі

      Facebook
      Instagram
      YouTube
      Карта сайту
      Платинова медаль EcoVadis липень 2025

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.