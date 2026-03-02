Умови пошуку

      Справжні бездротові навушники

      TAT2200LB/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Вимкніть шум, насолоджуючись комфортом

      Проводьте свої дні зі справді бездротовими навушниками, які відчуваються легшими, краще сидять і мають чудовий звук. Активне шумопоглинання дозволяє слухати без відволікань, а текстуровані вушні наконечники забезпечують комфортне утримання навушників на місці.

      Справжні бездротові навушники

      • Невеликі вкладиші. Комфортна фіксація
      • Активне шумопоглинання
      • Технологія з 4 мікрофонами
      • Природний звук, динамічні баси

      Чудовий звук із навушників на щодень, які ідеально сидять у вухах

      Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.

      Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання

      Активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і викликах. Можна вмикати або вимикати цю функцію на навушниках або в нашому застосунку, а режим пильності дозволить чути зовнішні звуки.

      Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

      Ці навушники оснащені системою з чотирьох мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав’ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

      Багатоточкове з’єднання Bluetooth і легке спарення

      Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

      Захист від бризок і поту IPX4

      Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

      Зарядний футляр кишенькового розміру з отвором для ремінця

      Невеликий зарядний футляр легко поміститься в кишені або до отвору в ньому можна прикріпити ремінець і повісити на сумку чи пояс. Монорежим означає, що можна використовувати один навушник, поки інший заряджається.

      До 36 годин відтворення з футляром

      Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 8 годин роботи від повного заряду й додатково 28 годин від зарядного футляра (з увімкненим шумоглинанням ви отримуєте 6 годин і додатково 21 годину від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 10 хвилин, щоб отримати додаткові 2 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

      Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

      Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

      Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

      Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

      Ми використовуємо в наших виробах перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Діаметр динаміків
        10 мм
        Опір
        16 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        3 мВт
        Чутливість
        105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        6,0
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        43.50  см
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Ширина
        24.50  см
        Вага брутто
        2.95  кг
        Висота
        12.50  см
        Код GTIN
        1 48 95229 17814 1
        Вага нетто
        1.42  кг
        Вага тари
        1.53  кг

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Водонепроникність
        IPX4
        Підтримка додатка для навушників Philips
        Так
        Режим моно для TWS
        Так
        Можливе оновлення програмного забезпечення
        Так
        Тип елементів керування
        Дотик
        Швидке з’єднання у пару Google Fast Pair
        Так
        Microsoft Swift Pair
        Так

      • Внутрішня коробка

        Довжина
        11.30  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        10.40  см
        Висота
        10.00  см
        Вага нетто
        0.18  кг
        Вага брутто
        0.32  кг
        Вага тари
        0.14  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 17814 8

      • Потужність

        Кількість батарей
        3 шт.
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
        6 + 21  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
        8 + 28  годин(-и)
        Швидке зарядження
        10 mins for 2 hrs
        Тип батареї (футляр для заряджання)
        Lithium Polymer (built-in)
        Тип батареї (вкладиші)
        Lithium Polymer (built-in)
        Вага батареї (всього)
        10.1  г
        Ємність батареї (корпус)
        410  mAh
        Ємність батареї (вкладиші)
        50  mAh

      • Розміри упаковки

        Висота
        11.2  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        9.6  см
        Глибина
        3.4  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 17814 4
        Вага брутто
        0.085  кг
        Вага нетто
        0.059  кг
        Вага тари
        0.026  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Вушні втулки
        3 пари (S, M, L)
        Зарядний футляр
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Блакитний
        Стиль носіння
        Вкладиші
        Матеріал з’єднання
        Силікон
        Кріплення на вусі
        Вкладиші
        Внутрішньовушний тип кріплення
        Силіконовий вушний наконечник

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        2 mics for each side

      • Розміри

        Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
        3.83 x 2.65 x 5.73  см
        Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
        1.51 x 2.16 x 1.87  см
        Загальна вага
        0.034  кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20823 0

      • Характеристики ANC

        Технологія ANC
        FF
        Режим зовнішніх звуків.
        Так
        Мікрофон для ANC
        2 мікрофони
        ANC (активне шумопоглинання)
        Так

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Багатофункціональне керування дотиком
        Підтримка голосового помічника
        Так

      • Екологічність

        Пластиковий корпус
        містить 55% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS

