Проводьте свої дні зі справді бездротовими навушниками, які відчуваються легшими, краще сидять і мають чудовий звук. Активне шумопоглинання дозволяє слухати без відволікань, а текстуровані вушні наконечники забезпечують комфортне утримання навушників на місці.
Справжні бездротові навушники
Вимкніть шум, насолоджуючись комфортом
Невеликі вкладиші. Комфортна фіксація
Активне шумопоглинання
Технологія з 4 мікрофонами
Природний звук, динамічні баси
Чудовий звук із навушників на щодень, які ідеально сидять у вухах
Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.
Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання
Активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і викликах. Можна вмикати або вимикати цю функцію на навушниках або в нашому застосунку, а режим пильності дозволить чути зовнішні звуки.
Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
Ці навушники оснащені системою з чотирьох мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав’ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.
Багатоточкове з’єднання Bluetooth і легке спарення
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.
Захист від бризок і поту IPX4
Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.
Зарядний футляр кишенькового розміру з отвором для ремінця
Невеликий зарядний футляр легко поміститься в кишені або до отвору в ньому можна прикріпити ремінець і повісити на сумку чи пояс. Монорежим означає, що можна використовувати один навушник, поки інший заряджається.
До 36 годин відтворення з футляром
Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 8 годин роботи від повного заряду й додатково 28 годин від зарядного футляра (з увімкненим шумоглинанням ви отримуєте 6 годин і додатково 21 годину від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 10 хвилин, щоб отримати додаткові 2 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.
Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.
Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.
