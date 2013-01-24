Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

    XV1700/01
    Загальна оцінка / 5
    • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
      -{discount-value}

      Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

      XV1700/01
      Загальна оцінка / 5

      Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

      Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги

      Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

      Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

      Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги

      Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

      Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги

      Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

      Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

      Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. vacuum-cleaner-filters-and-accessories

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

        Накладки з мікрофібри для оптимального контролю вологості

        • Накладки з мікрофібри
        2 м’які накладки з мікрофібри для делікатної підлоги

        2 м’які накладки з мікрофібри для делікатної підлоги

        М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Спеціально розроблено для прибирання делікатних поверхонь, як-от дерев’яні поверхні. Ефективно та ретельно усуває бруд і плями.

        2 звичайні накладки з мікрофібри

        2 звичайні накладки з мікрофібри

        Матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективно та ретельно усуває бруд і плями.

        Заміняйте кожні 6 місяців

        Заміняйте кожні 6 місяців

        Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.

        Багаторазові накладки, які можна мити

        Накладки з мікрофібри можна прати у пральній машині і легко встановлювати та знімати

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Підходить для
          FC6404, FC6405, FC6407-FC6409, FC6728(/01), FC6729, FC6901-FC6904, FC6908, XC8147, XC8149

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips