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Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги
Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності. Переглянути усі переваги
Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа
Ціна магазину Philips
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М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Спеціально розроблено для прибирання делікатних поверхонь, як-от дерев’яні поверхні. Ефективно та ретельно усуває бруд і плями.
Матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективно та ретельно усуває бруд і плями.
Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.
Накладки з мікрофібри можна прати у пральній машині і легко встановлювати та знімати
Загальні специфікації