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Засіб для миття підлоги Philips Підходить для всіх типів твердих підлог
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XV1792/01
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List of Ingredients - English (US)
Засіб для миття підлоги Philips розроблений для всіх типів твердих підлог, він ефективно видаляє жир, плями й липкий бруд. Засіб сумісний із пилососами Philips із функцією миття для ретельного прибирання.
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