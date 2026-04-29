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Засіб для миття підлоги Philips Підходить для всіх типів твердих підлог

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Засіб для миття підлоги PhilipsПідходить для всіх типів твердих підлог

XV1792/01

Засіб для миття підлоги Philips Підходить для всіх типів твердих підлог

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Інструкції і документація

List of Ingredients - English (US)

  • PDF файл, 167 kB
  • 13 March 2026

Засіб для миття підлоги Philips розроблений для всіх типів твердих підлог, він ефективно видаляє жир, плями й липкий бруд. Засіб сумісний із пилососами Philips із функцією миття для ретельного прибирання.

  • PDF файл
  • 22 July 2026

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