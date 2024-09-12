Хоча ризик для безпеки споживача є низьким, ми просимо вас зробити наступне: Негайно припиніть користуватися пилососом і від’єднайте його від мережі.

Покладіть виріб на землю.

Розрядіть комплект батарей, увімкнувши виріб, і дайте йому попрацювати

безперервно, поки він не припинить роботу.

безперервно, поки він не припинить роботу. Від’єднайте комплект батарей і покладіть у пластиковий пакет.

Відкладіть на зберігання у сухе місце.

Дотримуйтесь вказівок місцевої та/або національної служби утилізації електронних відходів щодо утилізації комплекту батарей. Просимо вибачення за незручності, які можуть виникнути. Versuni – Авторизований ліцензіат бренду Philips для побутових пристроїв Philips