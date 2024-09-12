Інформація Інформація Бездротовий вертикальний пилосос Philips серії 2000 та Philips серії 3000
Versuni добровільно відкликає лише акумуляторні блоки бездротових пилососів Philips серії 2000 і Philips серії 3000.
Це рішення відповідає нашому непохитному прагненню забезпечити найвищі стандарти якості, надійності й безпеки наших виробів.
Якщо ви придбали бездротовий вертикальний пилосос Philips серії 2000 або Philips серії 3000, ви можете безкоштовно отримати інструкції з заміни комплекту батарей:
Хоча ризик для безпеки споживача є низьким, ми просимо вас зробити наступне:
Негайно припиніть користуватися пилососом і від’єднайте його від мережі. Покладіть виріб на землю. Розрядіть комплект батарей, увімкнувши виріб, і дайте йому попрацювати безперервно, поки він не припинить роботу. Від’єднайте комплект батарей і покладіть у пластиковий пакет. Відкладіть на зберігання у сухе місце. Дотримуйтесь вказівок місцевої та/або національної служби утилізації електронних відходів щодо утилізації комплекту батарей.
Просимо вибачення за незручності, які можуть виникнути. Versuni – Авторизований ліцензіат бренду Philips для побутових пристроїв Philips Часті запитання та відповіді Часті запитання та відповіді
Часті запитання та відповіді
Яку проблему виявила компанія Versuni з вертикальними пилососами Philips серії 2000 або Philips серії 3000?
Виявлена вразливість комплекту батарей, може призвести до перегрівання (аж до потенційного загорання), внаслідок значного механічного пошкодження, як то сильне падіння чи серія падінь.
Мій пристрій пошкоджений?
Комплект батарей, що підлягають добровільному відкликанню, можна визначити за допомогою наступних перевірок:
1. Перевірте номер типу на пилососі, який знаходиться на ручці. Якщо номер типу збігається з одним із номерів, перелічених вище, пристрій підлягає добровільному відкликанню. XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133
2. Перевірте серійний номер (S/N) на акумуляторній батареї. Якщо код S/N (РРТТ) у діапазоні від 2328 до 2423, комплект батарей підлягає добровільному відкликанню. Нижче наведено довідкову інформацію про те, як знайти код S/N на вашому виробі.
Чи відкликання є безкоштовним?
Усі дії та компенсації, передбачені в рамках цього відкликання, є абсолютно безкоштовними для власників цих продуктів.
Де можна зареєструватися для відкликання?
Щоб отримати доступ до реєстраційної форми, натисніть ТУТ
Чи можна продовжувати користуватися пилососом?
Компанія Versuni просить споживачів негайно припинити користуватися пилососом і відключити його від мережі.
Де можна утилізувати стару батарею?
Дотримуйтесь місцевих інструкцій щодо відповідальної утилізації старої батареї.
Який термін реєстрації?
Кінцевої дати реєстрації для заміни батареї немає.
Коли слід очікувати нову батарею після завершення реєстрації?
Ви отримаєте нову батарею протягом 7 - 20 робочих днів.
Чи отримаю я підтвердження або інформацію для відстеження й контролю після реєстрації?
Після реєстрації ви отримаєте інформацію для відстеження й контролю на електронну пошту.
Як перевірити стан доставки?
Ви можете перевірити новини щодо вашої доставки, скориставшись інформацією для відстеження й контролю, наданою вам електронною поштою.
Отримано нову батарею; чи можна одразу нею користуватися?
Ваша нова батарея постачається з певним запасом заряду. Рекомендується повністю зарядити її перед першим використанням.
Яка ситуація з моєю гарантією?
Умови гарантії на ваш виріб не змінюються. Початкова дата та умови гарантії залишаються чинними.
До кого можна звернутися з питаннями про процес заміни батареї?
Служба обслуговування клієнтів Philips Home Living, якою керує компанія Versuni, буде рада відповісти на ваші запитання або проблеми під час цього процесу. Тут ви знайдете інформацію про те, як зв’язатися з нами за допомогою зручного для вас каналу https://www.home.id/support/contact
Що радить компанія Versuni власникам бездротових вертикальних пилососів Philips серії 2000 або Philips серії 3000?
Особи, які придбали бездротові вертикальні пилососи Philips серії 2000 або Philips серії 3000, повинні зареєструватися, щоб отримати безкоштовний комплект батарей на заміну та інструкції щодо безпечної їх заміни.
Хоча ризик для споживача є низьким, ми просимо вас зробити наступне:
1. Негайно припиніть користуватися пилососом і від’єднайте його від зарядної станції.
2. Покладіть виріб на землю. 3. Розрядіть комплект батарей, увімкнувши виріб, і дайте йому попрацювати безперервно, поки він не припинить роботу.
4. Від’єднайте комплект батарей і покладіть їх у пластиковий пакет.
5. Відкладіть на зберігання у сухе місце. 6. Відповідально утилізуйте стару батарею згідно з локальними/національними вказівками.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
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