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Philips Avent

Детские обучающие ложечки 6 мес+

SCF710/00
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Обучающие ложечки с мягкими краями Обучающие ложечки с мягкими краями Обучающие ложечки с мягкими краями
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    Philips Avent Детские обучающие ложечки 6 мес+

    SCF710/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Обучающие ложечки с мягкими краями

    Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Детские обучающие ложечки 6 мес+

    Обучающие ложечки с мягкими краями

    Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша

    Обучающие ложечки с мягкими краями

    Набор для кормления AVENT

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Мягкие края не ранят десны малыша

    Мягкие края не ранят десны малыша

    Длинная ручка

    Длинная ручка

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Сделано в Китае.
      Да

    • В комплект входят:

      Ложечки для кормления
      2

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,053  кг
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      155 (Д) X 23 (Ш) X 20 (Г)  миллиметра
      Размеры F-box
      26 (Г) X 101 (Ш) X 245 (В)  миллиметра
      Количество F-boxes в A-box
      6

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        • Мягкие края не входят в комплект для продажи в США

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