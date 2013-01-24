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Обучающие ложечки с мягкими краями
Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обучающие ложечки с мягкими краями
Детские обучающие ложечки Philips AVENT SCF710/00 — отличные помощники растущего малыша
Страна изготовления
В комплект входят:
Вес и габариты