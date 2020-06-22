Умови пошуку

      Наші вибрані вигнуті монітори

      Різноманітні способи використання

      • Широкий кут огляду
        Широкий кут огляду

        Широкі безрамкові дисплеї 49B2U6903CH та 45B1U6900CH пропонують ультраширокі формати, які є здійсненням мрії для тих, хто одночасно виконує кілька завдань. Достатньо широкі, щоб замінити кілька виробів, ці монітори пропонують глибокий вигин 1500R чи 1800R, розширюючи поле огляду і переходячи в периферійне бачення для оптимального зорового комфорту.

      • Універсальна док-станція USB-C
        Універсальна док-станція USB-C

        Вбудована док-станція USB 3.2 типу C з подачею енергії доступна в широкому ряді вигнутих моніторів, включаючи 34B2U5600C, 49B2U5900CH, 45B1U6900CH та 45B1U6900C і пропонує високошвидкісну передачу даних та гнучке з’єднання в офісі чи вдома.

      • Розширені характеристики
        Розширені характеристики

        Безліч прогресивних функцій дарують безліч причин полюбити вигнуті монітори Philips. Лінійки B2B, B2C мають такі характеристики, як роздільна здатність HDR, плавне відтворення ігор із технологією Adaptive Sync, безпека із висувною веб-камерою Windows Hello, з’єднання VGA, HDMI та DisplayPort. Захистіть свої очі завдяки режиму LowBlue й технології усунення мерехтіння, уникайте напруження спини та шиї завдяки ергономічній підставці SmartErgoBase.

      • Екологічно безпечні
        Екологічно безпечні

        Зберігайте довкілля разом зі своїм монітором. Монітори Philips мають корпус без вмісту ртуті, матеріал упакування з можливістю 100% переробки, а також мають енергозберігаючі функції PowerSensor, LightSensor та перемикач живлення із нульовим споживанням.

