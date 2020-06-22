Умови пошуку

      • Сенсорні монітори – модель 242B9T/00

        РК-монітор із SmoothTouch

        242B9T/00

        Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

        Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.

      • Сенсорні монітори – виріб 222B9T/00

        РК-монітор із SmoothTouch

        222B9T/00

        Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

        Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.

      • Сенсорні монітори – виріб 172B9T/00

        РК-монітор із SmoothTouch

        172B9T/00

        Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

        Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.

      • Сенсорні монітори – модель 162B9T/00

        РК-монітор із SmoothTouch

        162B9T/00

        Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

        Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.

        Різноманітні способи використання

        • Пункт продажу
          Пункт продажу

          Сенсорні монітори Philips – це ідеальний вибір для усіх потреб магазину та пунктів продажу. Під’єднайтеся до системи терміналів пункту продажу для легкого керування товарними запасами, ефективнішої допомогти клієнтам, покращення оформлення отримання тощо.

        • Інформаційний стенд
          Інформаційний стенд

          Сенсорні монітори Philips гарантують динамізм і зручність для середовищ з інформаційними стендами, дозволяючи людям легко отримувати інформацію в аеропортах, торгових центрах, залізничних станціях, розважальних закладах тощо.

        • Готельне господарство
          Готельне господарство

          Сенсорні монітори Philips покращують роботу з клієнтами та їхнє задоволення у сфері готельного господарства. Швидко отримуйте дані, полегшуйте взаємодію клієнт–працівник, формуйте лояльність, спрямовуйте робочий процес тощо.

        • Освіта
          Освіта

          Сенсорні монітори Philips покращують навчання для студентів та вчителів. Діліться інформацією, пришвидшуйте навчання та розвиток, заохочуйте допитливість, збільшуйте насолоду від використання, удосконалюйте навички використання інформаційних технологій тощо.

        Підвищення продуктивності

        Підвищення продуктивності
        • Перемкнути режим перегляду

        Розумна підставка


        Підставка Philips SmartStand забезпечує гнучке налаштування екрана. Її Z-подібна структура дозволяє використовувати виріб у різних ергономічних положеннях завдяки регулюванню висоти, нахилу та можливості складання. Підставку можна встановити вертикально, нахилити її назад, а також поставити майже горизонтально на стіл, коли це потрібно.

        Розумна підставка gif

        Чому саме сенсорні монітори Philips?

        Піктограма плавного дотику

        Плавнийдотик

        Сенсорний екран Philips базується на проєкційно-ємнісній технології для плавної відповіді з використанням 10 сенсорних точок. Ця технологія є надзвичайно надійною завдяки скляній накладці й реагуватиме на ваші пальці, деякі латексні рукавички та пасивний стилус.

        Піктограма стійкості до подряпин

        Стійкість до
        подряпин

        Наші сенсорні екрани покрито скляним шаром, що забезпечує велику міцність і дозволяє функції сенсора продовжувати працювати навіть тоді, коли подряпано скло. Це скло має стійкість 7H, що відповідає рівню кварцового матеріалу для захисту сенсорного монітора.

        Піктограма з’єднання

        Розумне
        з’єднання

        Наші сенсорні монітори оснащено універсальними роз’ємами: VGA, DVI, HDMI та входом DisplayPort для цифрового сигналу. Це допомагає під’єднатися до будь-якого пристрою незалежно від його інтерфейсу. Під’єднуйтеся через USB-роз’єм, щоб увімкнути функцію сенсора.

        Сумісність із програмним забезпеченням


        Сенсорний монітор Philips характеризується міжплатформовою сумісністю з певними версіями

        Логотип Windows

        Windows

        Логотип Android

        Android

        Логотип LINUX

        Linux

        Наш вибір моніторів Philips

        Переглянути всю лінійку

        Більше про  монітори Philips

        Комп’ютерні ігри

        Комп’ютерні ігри

        Піднесення гри на новий рівень

        Детальніше
        Екологічні монітори

        Екологічні монітори

        Екологічно раціональне рішення

        Детальніше
        Монітори з док-станцією

        Монітори з док-станцією USB

        Заряджають трудову діяльність

        Детальніше

        Довідка, підтримка та оновлення

        Реєстрація монітора

        Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.

        Підписатися на Мій Philips

        Оновлення програмного забезпечення

        Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.

        Шукати оновлення

        Платформа підтримки

        Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.

        Знайти рішення

        Контактна інформація

        Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.

        Звернення до компанії Philips

