242B9T/00
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.
222B9T/00
172B9T/00
162B9T/00
Сенсорні монітори Philips – це ідеальний вибір для усіх потреб магазину та пунктів продажу. Під’єднайтеся до системи терміналів пункту продажу для легкого керування товарними запасами, ефективнішої допомогти клієнтам, покращення оформлення отримання тощо.
Сенсорні монітори Philips гарантують динамізм і зручність для середовищ з інформаційними стендами, дозволяючи людям легко отримувати інформацію в аеропортах, торгових центрах, залізничних станціях, розважальних закладах тощо.
Сенсорні монітори Philips покращують роботу з клієнтами та їхнє задоволення у сфері готельного господарства. Швидко отримуйте дані, полегшуйте взаємодію клієнт–працівник, формуйте лояльність, спрямовуйте робочий процес тощо.
Сенсорні монітори Philips покращують навчання для студентів та вчителів. Діліться інформацією, пришвидшуйте навчання та розвиток, заохочуйте допитливість, збільшуйте насолоду від використання, удосконалюйте навички використання інформаційних технологій тощо.
Сенсорний екран Philips базується на проєкційно-ємнісній технології для плавної відповіді з використанням 10 сенсорних точок. Ця технологія є надзвичайно надійною завдяки скляній накладці й реагуватиме на ваші пальці, деякі латексні рукавички та пасивний стилус.
Наші сенсорні екрани покрито скляним шаром, що забезпечує велику міцність і дозволяє функції сенсора продовжувати працювати навіть тоді, коли подряпано скло. Це скло має стійкість 7H, що відповідає рівню кварцового матеріалу для захисту сенсорного монітора.
Наші сенсорні монітори оснащено універсальними роз’ємами: VGA, DVI, HDMI та входом DisplayPort для цифрового сигналу. Це допомагає під’єднатися до будь-якого пристрою незалежно від його інтерфейсу. Під’єднуйтеся через USB-роз’єм, щоб увімкнути функцію сенсора.
