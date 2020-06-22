Умови пошуку

    Придумайте правила заново - Philips Evnia
    Philips Evnia 34M2C8600
    Reddot Design Award

    Evnia Curved Gaming Monitor

    34M2C8600/00


    Ви будете приголомшені точним відтворенням кольорів ігрового QD OLED монітора Evnia. Інноваційна технологія Ambiglow додає ігровому середовищу нового змісту. Ви нічого не проґавите в грі з нашим вигнутим дисплеєм.

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia 
    Precision Center

    Philips Evnia Gaming Новаторство

    Новаторство


    Evnia – це про далекоглядність і винахідливість. Наш інноваційний та інклюзивний підхід спрямований на створення сучасної атмосфери в іграх, а також використання досвіду бренду Philips.

    Philips Evnia Gaming Привітність

    Привітність


    Evnia говорить із кожним, незалежно від статі, віку чи рівня ігрового досвіду.

    Грайливість


    Evnia прагне відстоювати за позитивні зміни у нашій галузі, зберігаючи при цьому веселий дух.

    Philips Evnia Gaming Грайливість

    • Evnia серії 3000:

      Додайте різноманітності своєму ігровому арсеналу. Evnia серії 3000 – це надійний і високоефективний пристрій не за всі гроші. Для кожного геймера завжди знайдеться пристрій Evnia, який йому підійде.

    • Evnia серії 5000:

      Це саме такі ігри, як ви їх уявляєте. Пристрої Evnia серії 5000 створені для відтворення чіткого зображення та ігор із високою частотою оновлення – вони готові до дії та забезпечують для вас (і вашої гри) гарантовану швидкість.

    • Evnia серії 7000:

      Будь новаторами, будь іншими, будьте собою. Монітори Evnia серії 7000 дозволяють уповні заволодіти грою. Оскільки монітори мають регульовану функцію Ambiglow, вони здатні забезпечити геймерам максимально персоналізований і захоплюючий преміальний досвід.

    • Evnia серії 8000:

      Мова не про ігри, а про свободу. Монітори Evnia серії 8000 дарують вам свободу володіння іграми з розкішним дотиком. Незалежно від вашого рівня майстерності, ексклюзивна функція Ambiglow моніторів, серед інших своїх преміальних аспектів, забезпечить вас усіма наворотами, які допоможуть вам налаштуватися на гру й зануритися в неї так, як ніколи раніше.

      Philips SMB banner image

       

      Philips Evnia пропонує неперевершену гнучкість для ігор – перемикайтеся між 4K UHD 160 Гц для кришталево чистих деталей і FHD 320 Гц для реакції на рівні кіберспорту. Швидкий IPS, HDR і низька затримка сигналу забезпечують точне відображення кожного кадру.

      Чому монітори Dual mode? ›
      Philips Oled 3 Year Warranty

        нагороди

        Reddot design нагороди
        IF Design нагороди
        CES Innovation нагороди
        Philps Evnia Gaming See All banner

        Відкрийте для себе всі наші монітори

        Більше про монітори Philips

