Ви будете приголомшені точним відтворенням кольорів ігрового QD OLED монітора Evnia. Інноваційна технологія Ambiglow додає ігровому середовищу нового змісту. Ви нічого не проґавите в грі з нашим вигнутим дисплеєм.
Evnia – це про далекоглядність і винахідливість. Наш інноваційний та інклюзивний підхід спрямований на створення сучасної атмосфери в іграх, а також використання досвіду бренду Philips.
Привітність
Evnia говорить із кожним, незалежно від статі, віку чи рівня ігрового досвіду.
Грайливість
Evnia прагне відстоювати за позитивні зміни у нашій галузі, зберігаючи при цьому веселий дух.
Evnia серії 3000:
Додайте різноманітності своєму ігровому арсеналу. Evnia серії 3000 – це надійний і високоефективний пристрій не за всі гроші. Для кожного геймера завжди знайдеться пристрій Evnia, який йому підійде.
Evnia серії 5000:
Це саме такі ігри, як ви їх уявляєте. Пристрої Evnia серії 5000 створені для відтворення чіткого зображення та ігор із високою частотою оновлення – вони готові до дії та забезпечують для вас (і вашої гри) гарантовану швидкість.
Evnia серії 7000:
Будь новаторами, будь іншими, будьте собою. Монітори Evnia серії 7000 дозволяють уповні заволодіти грою. Оскільки монітори мають регульовану функцію Ambiglow, вони здатні забезпечити геймерам максимально персоналізований і захоплюючий преміальний досвід.
Evnia серії 8000:
Мова не про ігри, а про свободу. Монітори Evnia серії 8000 дарують вам свободу володіння іграми з розкішним дотиком. Незалежно від вашого рівня майстерності, ексклюзивна функція Ambiglow моніторів, серед інших своїх преміальних аспектів, забезпечить вас усіма наворотами, які допоможуть вам налаштуватися на гру й зануритися в неї так, як ніколи раніше.
Philips Evnia пропонує неперевершену гнучкість для ігор – перемикайтеся між 4K UHD 160 Гц для кришталево чистих деталей і FHD 320 Гц для реакції на рівні кіберспорту. Швидкий IPS, HDR і низька затримка сигналу забезпечують точне відображення кожного кадру.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*
Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:
Вітальний промокод зі знижкою -10%*
Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів
Актуальні та корисні поради від Philips
*Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.