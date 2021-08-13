Умови пошуку

    Philips monitors

    Відеоконференції

     
     
    Монітор для відеоконференцій Philips - це універсальне рішення для відеодзвінків з вбудованою веб-камерою, мікрофоном і динаміками для повноцінної аудіовізуальної підтримки. Створений для зручності та ефективності, він оснащений передовими технологіями Philips, док-станцією USB-C та функцією консолідації пристроїв для економії місця, енергії та витрат - ідеально підходить для компактних робочих місць.

    A person is working with Philips video conference monitor

    Монітори Philips пропонують універсальне рішення із вбудованою камерою для проведення відеоконференцій

    • Безпека й комфорт
      Безпека й комфорт

      Не допускайте стеження з вебкамери завдяки вбудованому висувному механізму

    • Зручність
      Зручність

      Не допускайте стеження, коли не користуєтеся пристроєм. Легко керувати одним натисненням.

    • Охайний робочий простір
      Охайний робочий простір

      Вбудована вебкамера всередині рамки означає відсутність зовнішніх пристроїв і додаткових кабелів, які займають місце на столі

    • Особистісна співпраця
      Особистісна співпраця

      Покращуйте співпрацю й спілкування за допомогою вебкамери на 2 мегапікселі з роздільною здатністю FHD, щоб екранні дзвінки були схожими на розмови реальних людей

    Монітори Philips із вбудованою вебкамерою

    Більше про  монітори Philips

    Офісні монітори

    Колекція для професійного використання

    Примножте свою продуктивність

    Детальніше
    Монітори з док-станцією

    Монітори з док-станцією USB

    Заряджають трудову діяльність

    Детальніше
    Сенсорні монітори

    Сенсорні монітори

    Правильний дотик

    Детальніше

    Довідка, підтримка та оновлення

    Реєстрація монітора

    Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.

    Підписатися на Мій Philips

    Оновлення програмного забезпечення

    Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.

    Шукати оновлення

    Платформа підтримки

    Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.

    Знайти рішення

    Контактна інформація

    Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.

    Звернення до компанії Philips

