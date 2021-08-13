Монітор для відеоконференцій Philips - це універсальне рішення для відеодзвінків з вбудованою веб-камерою, мікрофоном і динаміками для повноцінної аудіовізуальної підтримки. Створений для зручності та ефективності, він оснащений передовими технологіями Philips, док-станцією USB-C та функцією консолідації пристроїв для економії місця, енергії та витрат - ідеально підходить для компактних робочих місць.
Інноваційну та безпечну вебкамеру Philips можна за потреби висунути і безпечно засунути назад у монітор, коли вона не потрібна. Вебкамеру також оснащено вдосконаленими датчиками для розпізнавання облич Windows Hello, що забезпечує зручний вхід у пристрої Windows менше, ніж за 2 секунди – а це утричі швидше за вхід за допомогою пароля.
Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
