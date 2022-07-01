Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
16B1P3302D/00
Продуктивність, адаптивність, робота на ходу
Цей монітор портативний, легкий та ідеально підходить для покращення продуктивності роботи у дорозі. Функція Dual USB-C дозволяє ділитися та презентувати матеріал або працювати в режимі кількох екранів.Переглянути усі переваги
Під час презентацій клієнтам або партнерам можна використовувати портативні монітори Philips як додатковий екран для кращої видимості та більш невимушеного спілкування.
Щоб із користю проводити час у дорозі на роботу, користувачі можуть зручно працювати на портативному моніторі Philips всюди та будь-коли. За допомогою простого у підключенні реверсивного кабелю USB із подвійною сіткою можна навіть заряджати монітор під час його використання.
Портативні монітори Philips підвищують вашу конкурентоспроможність і реакцію під час мобільних ігор. Завдяки додатковому екрану, що розширює ваш огляд і покращує точність, портативні монітори Philips допоможуть вам досягти успіхів у кожній грі.
Насолоджуйтесь кожною миттю із портативними моніторами Philips та використовуйте свій вільний час із максимальною користю. Заряджайте пристрої і розважайтеся, виділивши зайвий простір своїм хобі, пристрастям і розвагам без зайвих турбот.
Під час презентацій клієнтам або партнерам можна використовувати портативні монітори Philips як додатковий екран для кращої видимості та більш невимушеного спілкування.
Щоб із користю проводити час у дорозі на роботу, користувачі можуть зручно працювати на портативному моніторі Philips всюди та будь-коли. За допомогою простого у підключенні реверсивного кабелю USB із подвійною сіткою можна навіть заряджати монітор під час його використання.
Портативні монітори Philips підвищують вашу конкурентоспроможність і реакцію під час мобільних ігор. Завдяки додатковому екрану, що розширює ваш огляд і покращує точність, портативні монітори Philips допоможуть вам досягти успіхів у кожній грі.
Насолоджуйтесь кожною миттю із портативними моніторами Philips та використовуйте свій вільний час із максимальною користю. Заряджайте пристрої і розважайтеся, виділивши зайвий простір своїм хобі, пристрастям і розвагам без зайвих турбот.
Ноутбук, телефон, монітор – портативні монітори Philips пропонують найбільш універсальні варіанти підключення для справжньої реалізації принципу «підключи і користуйся». Один кабель USB із подвійною сіткою та DisplayLink дозволяє підключати будь-який пристрій і негайно представляти дані, працювати або запускати робочу станцію в режимі двох екранів.
Ноутбук, телефон, монітор – портативні монітори Philips пропонують найбільш універсальні варіанти підключення для справжньої реалізації принципу «підключи і користуйся». Один кабель USB із подвійною сіткою та DisplayLink дозволяє підключати будь-який пристрій і негайно представляти дані, працювати або запускати робочу станцію в режимі двох екранів.
Маючи більше екранного простору, користувачі мають більше можливостей для багатозадачності. Портативні монітори Philips дозволяють користувачам легко працювати у декількох вікнах, не перемикаючи між ними, що подвоює продуктивність і розширює огляд.
Маючи більше екранного простору, користувачі мають більше можливостей для багатозадачності. Портативні монітори Philips дозволяють користувачам легко працювати у декількох вікнах, не перемикаючи між ними, що подвоює продуктивність і розширює огляд.
Нашу регульовану підставку можна нахиляти від 0 до 90 градусів, а це забезпечує гнучкість, що дозволяє комфортно працювати будь-де.
Нашу регульовану підставку можна нахиляти від 0 до 90 градусів, а це забезпечує гнучкість, що дозволяє комфортно працювати будь-де.
Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.