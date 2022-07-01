Умови пошуку

    Портативні монітори Philips

    Портативні монітори Philips

    Продуктивність, адаптивність, робота на ходу

      • Продуктивність, адаптивність, робота на ходу Продуктивність, адаптивність, робота на ходу Продуктивність, адаптивність, робота на ходу
        Energy Label Europe C download product fiche
        Для детальнішої інформації, download product fiche (PDF 332.0KB)

        Business Monitor Портативний монітор

        16B1P3302D/00

        Загальна оцінка / 5
        • відгук відгуки відгуків Відгуки
        1 нагорода

        Продуктивність, адаптивність, робота на ходу

        Цей монітор портативний, легкий та ідеально підходить для покращення продуктивності роботи у дорозі. Функція Dual USB-C дозволяє ділитися та презентувати матеріал або працювати в режимі кількох екранів.

        Портативні монітори полегшують роботу з будь-якого місця

        Портативні монітори

        Різноманітні способи використання

        • Ділові зустрічі

          Ділові зустрічі

          Під час презентацій клієнтам або партнерам можна використовувати портативні монітори Philips як додатковий екран для кращої видимості та більш невимушеного спілкування.

        • У дорозі

          У дорозі

          Щоб із користю проводити час у дорозі на роботу, користувачі можуть зручно працювати на портативному моніторі Philips всюди та будь-коли. За допомогою простого у підключенні реверсивного кабелю USB із подвійною сіткою можна навіть заряджати монітор під час його використання.

        • Мобільні ігри

          Мобільні ігри

          Портативні монітори Philips підвищують вашу конкурентоспроможність і реакцію під час мобільних ігор. Завдяки додатковому екрану, що розширює ваш огляд і покращує точність, портативні монітори Philips допоможуть вам досягти успіхів у кожній грі.

        • Удома / на дозвіллі

          Удома / на дозвіллі

          Насолоджуйтесь кожною миттю із портативними моніторами Philips та використовуйте свій вільний час із максимальною користю. Заряджайте пристрої і розважайтеся, виділивши зайвий простір своїм хобі, пристрастям і розвагам без зайвих турбот.

        Виділені функції

        Портативні монітори Philips | Універсальні варіанти підключення

        Універсальні варіанти підключення

         

        Ноутбук, телефон, монітор – портативні монітори Philips пропонують найбільш універсальні варіанти підключення для справжньої реалізації принципу «підключи і користуйся». Один кабель USB із подвійною сіткою та DisplayLink дозволяє підключати будь-який пристрій і негайно представляти дані, працювати або запускати робочу станцію в режимі двох екранів.

        Портативні монітори Philips | Продуктивність із розділенням екрана

        Продуктивність із розділенням екрана  

         

        Маючи більше екранного простору, користувачі мають більше можливостей для багатозадачності. Портативні монітори Philips дозволяють користувачам легко працювати у декількох вікнах, не перемикаючи між ними, що подвоює продуктивність і розширює огляд.

        Портативні монітори Philips | Багатокутна підставка

        Багатокутна підставка

         

        Нашу регульовану підставку можна нахиляти від 0 до 90 градусів, а це забезпечує гнучкість, що дозволяє комфортно працювати будь-де.

        Більше про  монітори Philips

        Для комп’ютерних ігор

        Для комп’ютерних ігор

        Прискортеся для отримання чіткої переваги

        Екологічні ігри

        Екологічні монітори

        Екологічно раціональне рішення

        Монітори з док-станцією

        Монітори з док-станцією

        Заряджають трудову діяльність

