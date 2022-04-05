Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    GO

    Wings for Life World Run x спортивні навушники Philips

    Зареєструйтеся для участі в марафоні Wings for Life World Run 2023
    wings for life world run

    Спортивні навушники Philips, гордий партнер марафону Wings for Life World Run. 


    Як міжнародний партнер із навушників, ми хочемо дарувати радість тим, хто щодня займається спортом, і заохочувати отримувати від цього більше задоволення. І ми раді підтримати цю важливішу справу: пошук ліків від травми спинного мозку.

    Докладніше про WfLWR

    Приєднуйтеся до нас на марафоні у 2023 році:

    Зареєструйтеся для участі в марафоні Wings for Life World Run 2023
    0
    день дні
    0
    година год
    0
    хвилина хв
    0
    секунди сек

    Wings for Life World Run

    Що це таке?


    Ви біжите одночасно з тисячами інших людей по всьому світу. Ви біжите стільки, скільки можете, поки «автомобіль-фініш» не наздожене вас. І ви бігтимете не лише для власного задоволення, але й задля хорошої справи. 100% вашої плати за участь у марафоні буде перераховано на дослідження спинного мозку, метою якого є знайти ліки від травми спинного мозку.

    Ви затятий бігун, пересуваєтеся на інвалідному візку або бігаєте лише один раз на тиждень? Хочете одягнути святковий одяг ти плануєте кинути серйозний виклик «автомобілю-фінішу»? Чудово! Запрошуємо всіх узяти участь у марафоні Wings for Life World Run! Разом ми бігтимемо заради тих, хто не може.

    Флагманський марафон Wings for Life World Run

    У 2022 році...

    161 892 учасників

    від 192 національностей

    у 165 країнах

    Wings for Life World Run 2022 x спортивні навушники Philips

    • Перемкнути режим перегляду

    Проведіть пальцем, щоб побачити більше зображень із WfLWR 2022

    Як узяти участь

    додаток марафону – екран телефона
    Флагманський марафон Wings for Life World Run

    Приєднуйтеся до руху GO


    Біжіть разом із іншими любителями навушників відкритого типу та просувайте майбутнє перегонів.

    #GOmovement

    Бігунка з A6606

    @fiercetobe в Instagram

    Бігунка з A6606

    @finau.running в Instagram

    Жінка з Bluetooth-навушниками Philips A6606 із кістковою провідністю

    @elsvisser_ в Instagram

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    Телевізори Philips

    Головна сторінка телевізорів
    Телевізори OLED
    MiniLED
    the one
    Телевізори із Ambilight
    Телевізори 4K Ultra HD
    Телевізори Smart TV / Android TV
    Домашня аудіосистема
    Див. усі телевізори
    Нагороди телевізорів

    Звук Philips

    Навушники
    Звукові системи
    Бездротові гучномовці
    Домашні аудіосистеми
    Fidelio
    Додаток для навушників

    Підтримка

    Підтримка телевізорів
    Підтримка звуку
    Реєстрація виробів
    Оновлення програмного забезпечення і драйверів
    Зв’яжіться з нами

    Ми у мережі

    Facebook
    Instagram
    YouTube
    Карта сайту

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.