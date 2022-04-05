Спортивні навушники Philips, гордий партнер марафону Wings for Life World Run.
Як міжнародний партнер із навушників, ми хочемо дарувати радість тим, хто щодня займається спортом, і заохочувати отримувати від цього більше задоволення. І ми раді підтримати цю важливішу справу: пошук ліків від травми спинного мозку.
Ви біжите одночасно з тисячами інших людей по всьому світу. Ви біжите стільки, скільки можете, поки «автомобіль-фініш» не наздожене вас. І ви бігтимете не лише для власного задоволення, але й задля хорошої справи. 100% вашої плати за участь у марафоні буде перераховано на дослідження спинного мозку, метою якого є знайти ліки від травми спинного мозку.
Ви затятий бігун, пересуваєтеся на інвалідному візку або бігаєте лише один раз на тиждень? Хочете одягнути святковий одяг ти плануєте кинути серйозний виклик «автомобілю-фінішу»? Чудово! Запрошуємо всіх узяти участь у марафоні Wings for Life World Run! Разом ми бігтимемо заради тих, хто не може.
У 2022 році...
161 892 учасників
від 192 національностей
у 165 країнах
Wings for Life World Run 2022 x спортивні навушники Philips
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Як узяти участь
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Біжіть разом із іншими любителями навушників відкритого типу та просувайте майбутнє перегонів.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.