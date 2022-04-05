

Ви біжите одночасно з тисячами інших людей по всьому світу. Ви біжите стільки, скільки можете, поки «автомобіль-фініш» не наздожене вас. І ви бігтимете не лише для власного задоволення, але й задля хорошої справи. 100% вашої плати за участь у марафоні буде перераховано на дослідження спинного мозку, метою якого є знайти ліки від травми спинного мозку.