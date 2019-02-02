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Як прокидатися рано взимку – поради та підказки
Прокидатися рано вранці взимку може бути справжнім випробуванням. На вулиці темно й холодно, а в ліжку тепло й затишно. А може відкласти будильник та закрити очі ще на десять хвилин? Не знаєте, що робити? Ми підготували поради, які допоможуть починати новий день легко та бадьоро, у гарному настрої.
Зазвичай є дві основні причини, чому так важко прокидатися рано вранці взимку:
1. Мелатонін – це гормон, який регулює наші цикли пробудження і сну. Оскільки рівень мелатоніну зростає, коли нас оточує темрява, це просто готує нас до переходу в різні стадії сну. Наприклад, влітку, коли ми вимикаємо будильник, сонце, найімовірніше, вже зійшло. Тому ми почуваємось бадьоро і готові до початку дня. На відміну від зими, коли більшість із нас прокидається, на вулиці все ще темно. Отже, високий рівень вироблення мелатоніну в нашому організмі взимку може впливати на наш 24-годинний цикл, що часто спричиняє труднощі з пробудженням.1
2. Температура нашого організму є іншою найбільш поширеною причиною надмірного сну вранці. Температура нашого тіла також регулюється нашим ритмом сну–пробудження. Коли ми прокидаємося, температура тіла піднімається, сигналізуючи про те, що ми прокинулись і активні. Протилежна ситуація спостерігається, коли ми спимо. Температура знижується, повідомляючи нас про те, що настав час лягати спати, і досягає найнижчої точки, коли ми глибоко спимо.2 Тому сон у холодній кімнаті сприяє кращому сну. На жаль, це часто означає, що прокинувшись у холодній кімнаті, ми будемо сонні і захочемо залишатися у ліжку довше.
Дотримуючись наших порад і підказок щодо того, як прокидатися рано в холодніші місяці, ви будете вставати із задоволенням. Дізнайтесь, що ви можете зробити.
AMF220/15
AC2729/50
EP5447/90
EP2221/40