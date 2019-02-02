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    Головна ›› Як прокидатися взимку легко – поради та підказки
    Головна ›› Як прокидатися взимку легко – поради та підказки

    Зміст

     

    Як прокидатися рано взимку – поради та підказки

    1. Чому важко прокидатися рано взимку?
    2. Порада, як прокидатися взимку і не відчувати втому

    Як прокидатися взимку легко – поради та підказки

     

    Прокидатися рано вранці взимку може бути справжнім випробуванням. На вулиці темно й холодно, а в ліжку тепло й затишно. А може відкласти будильник та закрити очі ще на десять хвилин? Не знаєте, що робити? Ми підготували поради, які допоможуть починати новий день легко та бадьоро, у гарному настрої.

    Чому важко прокидатися рано взимку?

     

    Зазвичай є дві основні причини, чому так важко прокидатися рано вранці взимку:

     

    1. Мелатонін – це гормон, який регулює наші цикли пробудження і сну. Оскільки рівень мелатоніну зростає, коли нас оточує темрява, це просто готує нас до переходу в різні стадії сну. Наприклад, влітку, коли ми вимикаємо будильник, сонце, найімовірніше, вже зійшло. Тому ми почуваємось бадьоро і готові до початку дня. На відміну від зими, коли більшість із нас прокидається, на вулиці все ще темно. Отже, високий рівень вироблення мелатоніну в нашому організмі взимку може впливати на наш 24-годинний цикл, що часто спричиняє труднощі з пробудженням.1

     
     

    2. Температура нашого організму є іншою найбільш поширеною причиною надмірного сну вранці. Температура нашого тіла також регулюється нашим ритмом сну–пробудження. Коли ми прокидаємося, температура тіла піднімається, сигналізуючи про те, що ми прокинулись і активні. Протилежна ситуація спостерігається, коли ми спимо. Температура знижується, повідомляючи нас про те, що настав час лягати спати, і досягає найнижчої точки, коли ми глибоко спимо.2 Тому сон у холодній кімнаті сприяє кращому сну. На жаль, це часто означає, що прокинувшись у холодній кімнаті, ми будемо сонні і захочемо залишатися у ліжку довше. 
    Пробудження рано взимку

    Кілька порад, як легко прокидатися та вставати взимку

     

    Дотримуючись наших порад і підказок щодо того, як прокидатися рано в холодніші місяці, ви будете вставати із задоволенням. Дізнайтесь, що ви можете зробити.

     

    • Використовуйте якомога більше світла. Простий спосіб допомогти собі прокинутися природним шляхом – дозволити світлу проникнути у спальню. На жаль, узимку не завжди достатньо світла, і ваш ритм сну-пробудження порушується. Зверніть увагу на будильник з підсвічуванням. Такі гаджети не лише дзвенять, але і у призначений час починають світитися, імітуючи світанок.
     
    • Свіже повітря. Маючи прямий доступ до свіжого повітря, можна стимулювати організм до пробудження і початку нового дня. Проте взимку не завжди можна залишати вікно відкритим на всю ніч, щоб впустити свіже повітря. У таких випадках найкраще використовувати очищувачі повітря, які працюють майже безшумно і забезпечують чисте повітря під час сну.
    Очищувач повітря Philips
    • Приготуйтеся до наступного дня звечора. Завантажити посудомийну машину або вибрати одяг на день у купі непосортованих речей – це останнє, що ви захочете зробити рано вранці. Знаючи, що у нас багато незавершених справ, ми почуватимемось сонними і не захочемо вставати з ліжка. Тому постарайтесь докласти зусиль і підготувати все для наступного дня. Приділивши кілька додаткових хвилин напередодні ввечері, ви значно полегшите своє життя наступного дня.

     

    • Приготуйте каву. Для всіх любителів кави слід обов’язково випити ароматний напій після пробудження. Адже що краще може сприяти бадьорості та дозволить сяяти рано вранці? Завдяки цій кавомашині ваш улюблений кавовий напій чекатиме на вас, як тільки ви прокинетесь. Прості регульовані налаштування інтенсивності, міцності кави та молока дозволяють поекспериментувати і приготувати будь-який кавовий напій на свій смак.
    Прокидання рано
    Тепер, коли ви знаєте як прокидатися легко в холодні зимові місяці, вам потрібно обрати улюблені підказки і застосувати їх на практиці! Уперед до продуктивних ранків!

    Джерела

    1 flamefurnace.com/why-its-so-hard-to-wake-up-in-the-winter-and-what-to-do-about-it/

    2 fanaticcook.com/2019/02/02/humans-body-temperature-changes-throughout-the-day-but-not-by-much/

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