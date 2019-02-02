Як прокидатися рано взимку – поради та підказки

Зазвичай є дві основні причини, чому так важко прокидатися рано вранці взимку:

1. Мелатонін – це гормон, який регулює наші цикли пробудження і сну. Оскільки рівень мелатоніну зростає, коли нас оточує темрява, це просто готує нас до переходу в різні стадії сну. Наприклад, влітку, коли ми вимикаємо будильник, сонце, найімовірніше, вже зійшло. Тому ми почуваємось бадьоро і готові до початку дня. На відміну від зими, коли більшість із нас прокидається, на вулиці все ще темно. Отже, високий рівень вироблення мелатоніну в нашому організмі взимку може впливати на наш 24-годинний цикл, що часто спричиняє труднощі з пробудженням.1

2. Температура нашого організму є іншою найбільш поширеною причиною надмірного сну вранці. Температура нашого тіла також регулюється нашим ритмом сну–пробудження. Коли ми прокидаємося, температура тіла піднімається, сигналізуючи про те, що ми прокинулись і активні. Протилежна ситуація спостерігається, коли ми спимо. Температура знижується, повідомляючи нас про те, що настав час лягати спати, і досягає найнижчої точки, коли ми глибоко спимо.2 Тому сон у холодній кімнаті сприяє кращому сну. На жаль, це часто означає, що прокинувшись у холодній кімнаті, ми будемо сонні і захочемо залишатися у ліжку довше.