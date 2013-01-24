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Рецепти смачної вегетаріанської різдвяної вечері
Час наповнити стіл овочами та фруктами! Наш шеф-кухар Philips обрав найкращі рецепти для вегетаріанської вечері: від закусок до основної страви. Приготуйте кухонну техніку та насолоджуйтесь домашньою святковою вечерею з друзями та сім’єю!
Пропонуємо почати вечерю з легких закусок, які розігріють апетит перед основним прийомом їжі та порадують ваших гостей.
Міні-піци з базиліком і брокколі
Приготуйте тісто для піци, замісивши 500 г борошна, пакетик дріжджів, 2 столові ложки оливкової олії та 250 мл води, добре все перетріть руками. Дайте тісту піднятися у мисці, накритій харчовою плівкою, протягом 30 хвилин.
Тим часом зваріть 300–400 г броколі у підсоленій воді 3–4 хвилини. Покладіть капусту у миску та додайте 30 г свіжого базиліку, 1 дрібно нарізаний зубчик часнику та 200 мл густої сметани.
Тісто, що піднялося, викладіть на робочу поверхню, посипану борошном. Ще раз замісіть до отримання однорідної консистенції, при необхідності розділіть на частини і розкачайте. Розмір піци залежить від вас! Викладіть суміш базиліку й покладіть броколі, зелену цибулю і тертий сир. Випікайте 15 хвилин при температурі 220°C у духовці.
Готувати – це просто!
Домашній хліб з оливками та сушеними помідорами
Покладіть 800 г борошна, 1 пакетик дріжджів, 0,5 л гарячої води, чайну ложку цукру, 1,5 чайної ложки солі, 1 яйце та 3 столові ложки оливкової олії у кухонний комбайн. Замішуйте тісто 3–7 хвилин. Сформуйте тісто в кулю та залиште в мисці під рушником або харчовою плівкою на 60 хвилин для того, щоб воно піднялося.
Розігрійте духовку до 200 градусів та розкачайте тісто на пергаменті для випікання. Наріжте 75 г червоної цибулі кільцями, подрібніть 2 зубчики часнику і покладіть їх на тісто разом із 150 г сушених помідорів, 50 г чорних оливок та 50 г зелених оливок. Поперчіть і посоліть інгредієнти, змастіть краї хліба олією та випікайте 20 хвилин.
Хочете поекспериментувати? Спечіть кілька варіантів цього хліба, використовуючи інгредієнти, які вам подобаються найбільше.
Артишоки із пікантним соусом
Бажаєте здивувати гостей та близьких? Спробуйте приготувати артишоки. Зріжте листя і стебла артишоків так, щоб їх можна було поставити вертикально. Натріть краї половиною лимона. Наріжте другу половину лимона. Покладіть на кожен артишок шматок лимона і готуйте на пару 35 хвилин.
Тим часом можна приготувати соус. Змішайте 2 зубчики часнику, 2 столові ложки каперсів, 1 порізане філе анчоуса, столову ложку діжонської гірчиці та 1 столову ложку соку лимона. Це можна зробити вручну або
за допомогою ручного блендера. Додайте 100 мл оливкової олії, і соус готовий. Подавайте приготовані на пару артишоки із соусом.
Салат із запеченого буряка
Це надзвичайно легкий, смачний і корисний салат, а поєднання смаків у ньому приємно вас здивує.
Почистіть кілограм буряків і розріжте їх на четвертинки. Приправте сіллю та перцем, додайте чебрець та 2 лаврові листки, а потім полийте оливковою олією. Перемішайте.
Розігрійте духовку до 250 °C, покладіть інгредієнти та готуйте 30 хвилин. Через 30 хвилин натріть на тертці цедру маленького апельсина і додайте до інгредієнтів. Запікайтеи ще 30 хвилин.
Обов’язково спробуйте це оригінальне поєднання і приготуйте салат з запеченого буряка.
Настав час для найцікавішого моменту святкової вечері: основна страва. І навіть якщо ви не вегетаріанць, ці страви варті уваги.
Пиріг з інжиру з козячим сиром і медом
Цей пиріг створить відчуття справжнього свята у вашій оселі ще на етапі приготування, коли ви відчуєте цей неймовірний аромат випічки з інжиром та медом. Страву за цим рецептом можна готувати в духовці та мультипечі, використовуючи сковорідку-гриль.
Покладіть 7 шматочків листкового тіста у форму (вони можуть трохи звисати). Змішайте 200 мл грецького нежирного йогурту з 2 столовими ложками меду, сіллю та перцем. Викладіть суміш на тісто. Поріжте 100 г козячого сиру на тонкі шматки та викладіть їх на суміш. Посипте сушеним орегано. Поріжте 6 шт. свіжого інжиру і викладіть їх на пиріг. Випікайте 20 хвилин при температурі 170 °C.
Подавайте пиріг теплим із невеликою кількістю меду для любителів солодкого!
Запечені овочі
Ця яскрава страва миттєво прикрасять ваш святковий різдвяний стіл. Її можна приготувати як в духовці, так і в мультипечі.
Попередньо нагрійте мультипіч до температури 200 °C. Почистіть 300 г пастернаку, 300 г селери та 2 червоні цибулі. Поріжте пастернак і селеру на 2-см кубики, а цибулю – на дольки. Розріжте навпіл мускатний гарбуз і видаліть зернята (чистити його не потрібно). Перемішайте овочі з чебрецем та оливковою олією й приправте перцем та сіллю за смаком.
Покладіть овочі в кошик, вставте його у мультипіч та готуйте 20 хвилин. Швидко, корисно, а головне смачно!
Можливо, ваш шлунок вже повний і не готовий до нових гастрономічних викликів, але не здавайтеся! Адже у нас є смачні святкові десерти.
Тарт-татен
Надайте вечері французької нотки, приготувавши цей класичний тарт-татен. Фруктовий пиріг з карамельними нотками стане прекрасним доповненням до святкового меню.
Попередньо нагрійте мультипіч до температури 200 °C. Поріжте 25 г масла на шматки і перемішайте його із 100 г борошна та 1 яєчним жовтком. Додайте кілька крапель води і замісіть тісто. Розкачайте його у коло розміром 15 см.
Почистіть яблуко і поріжте його на 12 дольок. Покладіть ще 35 г вершкового масла у ємність мультипечі і посипте його цукром. Зверху покладіть дольки яблук і накрийте їх розкачаним тістом. Притисніть до внутрішнього краю форми для торта.
Вставте форму для випікання у кошик мультипечі і налаштуйте таймер на 25 хвилин. Подавайте його гарячим або теплим із морозивом з ванільним соусом. Bon appetit!
Цитрусове желе з мигдалевими хрустиками
Цей десерт освіжить і принесе гастрономічне задоволення вам і всім членам вашої родини. Приготуйте цитрусове желе для своїх рідних, влаштуйте їм справжнє свято.
Замочіть 6 листків желатину у холодній воді. Почистіть 4 мандарини, розділіть їх на дольки й очистіть від білої шкірки. Встановіть цитрус-прес у кухонний комбайн, вичавіть 12 мандарин та 1 лимон. Вилийте сік у каструлю із товстим дном, додайте 100 г цукру і скип'ятіть. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться.
Злийте із желатину всю воду і розчиніть його в гарячій цитрусовій суміші. Поставте каструлю у чашу з холодною водою і залиште охолоджуватися, поки сік не стане густим. Ложкою акуратно додайте до желе дольки мандаринів і листків м'яти. Викладіть желе у форму і поставте в холодильник на 2–3 години.
Розігрійте духовку на температуру 180 ºC. Збийте яєчний білок зі столовою ложкою меду. Потім ложкою додайте 100 г мигдалевої стружки. Викладіть суміш у форму для випікання і печіть 15–20 хвилин. Дайте випічці охолонути, після чого розділіть її на шматки.
Через 2–3 години занурте дно форми для желе у гарячу воду, це допоможе з легкістю вийняти його. Поріжте на шматки і прикрасьте подрібненим мигдалем. Цей десерт сподобається і дітям, і дорослим!
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