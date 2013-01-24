Домашній хліб з оливками та сушеними помідорами

Покладіть 800 г борошна, 1 пакетик дріжджів, 0,5 л гарячої води, чайну ложку цукру, 1,5 чайної ложки солі, 1 яйце та 3 столові ложки оливкової олії у кухонний комбайн. Замішуйте тісто 3–7 хвилин. Сформуйте тісто в кулю та залиште в мисці під рушником або харчовою плівкою на 60 хвилин для того, щоб воно піднялося.

Розігрійте духовку до 200 градусів та розкачайте тісто на пергаменті для випікання. Наріжте 75 г червоної цибулі кільцями, подрібніть 2 зубчики часнику і покладіть їх на тісто разом із 150 г сушених помідорів, 50 г чорних оливок та 50 г зелених оливок. Поперчіть і посоліть інгредієнти, змастіть краї хліба олією та випікайте 20 хвилин.

Хочете поекспериментувати? Спечіть кілька варіантів цього хліба, використовуючи інгредієнти, які вам подобаються найбільше.

