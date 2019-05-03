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    Пустушки (32)

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      Avent Soothie Пустушка Soothie
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      Philips Avent Soothie Пустушка Soothie

      SCF099/22

      • Цільна силіконова конструкція
      • 0–6 міс.
      • Не містить BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Переглянути виріб
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      Avent Soothie Пустушка Soothie
      -{discount-value}

      Philips Avent Soothie Пустушка Soothie

      SCF099/21

      • Цільна силіконова конструкція
      • 0–6 міс.
      • Не містить BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Переглянути виріб
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      Avent Пустушка ultra air
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      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF376/01

      • Із підсвічуванням у темряві
      • Від 18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
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      Avent Пустушка ultra soft
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      Philips Avent Пустушка ultra soft

      SCF223/02

      • Ультрам’яка і гнучка
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Avent Пустушка ultra soft
      -{discount-value}

      Philips Avent Пустушка ultra soft

      SCF223/03

      • Ультрам’яка і гнучка
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Avent Пустушка ultra air
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      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/06

      • Дозволяє шкірі малюка дихати
      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
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    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
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      Avent Пустушка ultra air
      -{discount-value}

      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/03

      • Дозволяє шкірі малюка дихати
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
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      Avent Пустушка ultra air
      -{discount-value}

      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/04

      • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
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      Avent Пустушка ultra air
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      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/09

      • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам
      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Avent Пустушка ultra air
      -{discount-value}

      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/01

      • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам
      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Переглянути виріб
    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Avent Пустушка ultra air
      -{discount-value}

      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/02

      • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам
      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
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    • Не впевнені, котрий виріб придбати?
      Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
      Avent Пустушка ultra air
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      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080/07

      • Дозволяє шкірі малюка дихати
      • 6–18 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
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