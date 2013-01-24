Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги
Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.
Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).
DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки Ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.
Підставка Philips SmartStand забезпечує гнучке налаштування екрана. Її Z-подібна структура із можливостями плавного нахилу, налаштуванням висоти та складання дозволяє використовувати виріб у різних ергономічних положення. Підставку можна встановити вертикально для кращого сенсорного керування чи нахилити її назад для легшого малювання чи написання нотаток. Вона також дозволяє поставити екран вертикально на стіл, коли це потрібно.
Зображення/дисплей
Дотик
Під'єднання
Зручність
Підставка
Потужність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
Надійність
Сумісність і стандарти
Корпус
Комплектація упаковки