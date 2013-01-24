Потіште себе справді чистою підлогою
Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потіште себе справді чистою підлогою
Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги
Потіште себе справді чистою підлогою
Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потіште себе справді чистою підлогою
Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги
Цей двигун високої потужності 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Довгий шнур дає Вам більший доступ, щоб прибирати кімнату, не зупиняючись. Доступ цього приладу – понад 10 м.
Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.
Цей мішок для пилу Philips великої ємності дає змогу максимально використовувати мішок пилососа, тож Ви мінятимете мішок для пилу не так часто.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Надійність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03