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EasyLife

Пилосос із мішком для пилу

FC8132/01
Загальна оцінка / 5
  • Потіште себе справді чистою підлогою Потіште себе справді чистою підлогою Потіште себе справді чистою підлогою
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    EasyLife Пилосос із мішком для пилу

    FC8132/01
    Загальна оцінка / 5

    Потіште себе справді чистою підлогою

    Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EasyLife Пилосос із мішком для пилу

    Потіште себе справді чистою підлогою

    Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги

    Потіште себе справді чистою підлогою

    Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    EasyLife Пилосос із мішком для пилу

    Потіште себе справді чистою підлогою

    Споглядати ідеально чисту підлогу, прибрану пилососом Philips EasyLife, – справжнє задоволення. Двигун цього пилососа потужністю 2000 Вт забезпечує високу ефективність чищення для досконалого результату. Нехай Ваша підлога тішить око. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Яскраво-баклажанний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр HEPA, який можна мити
        Місткість мішка для пилу
        3  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Додаткова насадка
        Насадка для паркету
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        42  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        80  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        400  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        28  кПа

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        Радіус дії
        10  м
        Довжина шнура
        6  м

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        5,5  кг

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