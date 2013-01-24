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Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
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