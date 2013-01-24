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    Expression

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8600/01
    Загальна оцінка / 5
    • Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
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      Expression Пилосос із мішком для пилу

      FC8600/01
      Загальна оцінка / 5

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Expression Пилосос із мішком для пилу

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Expression Пилосос із мішком для пилу

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Цей потужний пилосос 1700 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування для ефективного прибирання! Модель постачається із стандартною універсальною насадкою з коліщатком, має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

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        Expression

        Expression

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

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        Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

        • HomeCare
        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.

        Двигун потужністю 1700 Вт із силою всмоктування 330 Вт

        Двигун потужністю 1700 Вт із силою всмоктування 330 Вт

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Темно-синій

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Місткість мішка для пилу
          3  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          Щілинна насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка з коліщатком

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          40  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1500  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1700  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          82  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          330  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          30  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Касета Clean Comfort
          Так
          Довжина шнура
          6  м
          З’єднання трубки
          Конічне
          Індикатор заповнення
          Так
          Тип трубки
          Хромована трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Пластик

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