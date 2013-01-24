Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Expression

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8604/01
    Загальна оцінка / 5
    • Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
      -{discount-value}

      Expression Пилосос із мішком для пилу

      FC8604/01
      Загальна оцінка / 5

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Expression Пилосос із мішком для пилу

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Expression Пилосос із мішком для пилу

      Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

      Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. bag-vacuum-cleaner

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Expression

        Expression

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну

        • HomeCare
        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

        Пилосос із двигуном потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.

        Насадка "Reach & Clean" дозволяє досягнути найвужчих місць

        Насадка "Reach & Clean" дозволяє досягнути найвужчих місць

        Інноваційна конструкція насадки "Reach & Clean" дозволяє досягнути найвужчих місць і водночас отримати на 40% більшу потужність всмоктування, якщо просто переставити головку насадки вбік. А повністю обернувши насадку, можна швидко та легко переобладнати її з положення для використання на твердих поверхнях у положення для килимів та доріжок.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Яскраво-жовтий

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Місткість мішка для пилу
          3  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Насадка "Reach & Clean"

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          40  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          82  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          350  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          30  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          10  м
          Касета Clean Comfort
          Так
          Довжина шнура
          7  м
          З’єднання трубки
          Конічне
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Пластик

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips