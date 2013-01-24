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Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Потужний пилосос 1800 Вт, що забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається із насадкою "Reach & Clean", має 5-рівневу систему фільтрації із фільтром HEPA, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Пилосос із двигуном потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.
Інноваційна конструкція насадки "Reach & Clean" дозволяє досягнути найвужчих місць і водночас отримати на 40% більшу потужність всмоктування, якщо просто переставити головку насадки вбік. А повністю обернувши насадку, можна швидко та легко переобладнати її з положення для використання на твердих поверхнях у положення для килимів та доріжок.
Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.
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