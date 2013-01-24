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Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою для паркету та гумовими коліщатками і має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою для паркету та гумовими коліщатками і має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою для паркету та гумовими коліщатками і має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища ефективність чищення за прийнятну ціну
Цей потужний пилосос 1800 Вт забезпечує високий рівень потужності всмоктування – не менше 350 Вт! Модель постачається з додатковою насадкою для паркету та гумовими коліщатками і має 5-рівневу систему фільтрації, касету Clean Comfort та надзвичайно довгий шнур. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Пилосос із двигуном потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Цей пилосос має гумові коліщатка, які забезпечують його гладке ковзання по твердій підлозі без ризику залишити подряпини.
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