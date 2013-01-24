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Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Вага та розміри
Практичність
Насадки та аксесуари
Фільтрація
FC8023/04
FC8021/03
FC8060/01