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    Jewel

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9071/01
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      Jewel Пилосос із мішком для пилу

      FC9071/01
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        Jewel

        Jewel

        Пилосос із мішком для пилу

        Усього:

        Чудові результати за одну мить

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        • 2000 Вт
        • Фільтр HEPA 13
        • 3 л
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

        Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

        Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

        Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Weight of product
          5,7 kg
          Noise level (Lc IEC)
          76 dB
          Suction power (max)
          450 W
          Color
          Ніжно-блакитний
          Input power (IEC)
          1800 W
          Input power (max)
          2000 W
          Airflow (max)
          43 l/sec
          Vacuum (max)
          32 kPa

        • Практичність

          Wheel type
          Пластик
          Carrying handle
          Передня сторона
          Tube coupling
          Кнопкове
          Касета Clean Comfort
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Tube type
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Cord length
          7 m
          Індикатор заповнення
          Так
          Action radius
          10 m

        • Насадки та аксесуари

          Accessories included
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Standard nozzle
          Насадка TriActive

        • Фільтрація

          Dust capacity
          3 L
          HEPA AirSeal
          Так
          Exhaust filter
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA13
          Dust bag type
          s-bag

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