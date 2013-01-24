Вловлює 99,9%* дрібного пилу
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вловлює 99,9%* дрібного пилу
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Вловлює 99,9%* дрібного пилу
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вловлює 99,9%* дрібного пилу
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.
Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.
З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри
Аксесуари