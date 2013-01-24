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PowerPro Compact

Пилосос без мішка для пилу

FC9350/01
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    FC9350/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги

    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги

    Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги

    PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

    Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean. Переглянути усі переваги

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      Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

      Компактний, але потужний

      • 1800 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фільтр Allergy H13
      Надійний двигун потужністю 1800 Вт для високої потужності всмоктування

      Надійний двигун потужністю 1800 Вт для високої потужності всмоктування

      Надійний двигун потужністю 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 360 Вт для ретельного прибирання.

      Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

      Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

      Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

      Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

      Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

      Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.

      З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

      З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

      З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        37  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1600  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1800  Вт
        Рівень потужності звуку
        82  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        360  Вт

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        Довжина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик
        З’єднання трубки
        ActiveLock

      • Конструкція

        Колір
        Насичений чорний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        1,5  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Allergy H13
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити
        Рівень фільтрації
        Рівень HEPA13**

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Стандартна насадка
        Насадка MultiClean

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        410 x 281 x 247  мм
        Вага виробу
        4,5  кг
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        525 x 320 x 315  мм

      • Аксесуари

        Запасний набір із фільтром
        FC8010/02

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            • У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01
            • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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