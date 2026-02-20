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GC1010/01
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User Manual Philips Steam iron
Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців
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