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Більше не доступний
GC1701/01
Ця потужна праска швидко нагрівається і під час прасування підтримує стабільну температуру, що спрощує належне розпрасовування складок.
Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Менше доливання води завдяки надвеликому резервуару на 180 мл означає, що можна прасувати більше одягу за один раз.
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