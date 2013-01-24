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Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях
Неперервний потік пари до 17 г/хв. краще усуває складки
Довговічна алюмінієва підошва легко ковзає по усіх типах тканин, є стійкою до подряпин та її легко чистити.
Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Спеціально розроблені отвори для пари забезпечують найкращий струмінь пари, ефективно видаляючи складки.
Просто ополіскуйте резервуар для кип'ятіння після кожних 10 сеансів прасування, використовуючи функцію очищення від накипу.
Менше доливань води завдяки великому резервуару місткістю 180 мл
Швидке та потужне прасування
Легко усуває складки
Гладке ковзання
Досягає важкодоступних місць
Зручне прасування
Безпечне прасування
Повне керування
Довший термін експлуатації
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/00