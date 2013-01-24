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    праска з відпарюванням

    GC1815
    Загальна оцінка / 5
    • Швидка та ефективна - гарантовано Швидка та ефективна - гарантовано Швидка та ефективна - гарантовано
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      праска з відпарюванням

      GC1815
      Загальна оцінка / 5

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      праска з відпарюванням

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      праска з відпарюванням

      Швидка та ефективна - гарантовано

      У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.

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        праска з відпарюванням

        Ціна магазину Philips

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        Швидка та ефективна - гарантовано

        Підошва з високою швидкістю ковзання

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Потужність 1700 Вт забезпечує тривалий вихід пари під високим тиском

        Потужність 1700 Вт забезпечує тривалий вихід пари під високим тиском

        Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Паровий струмінь допомагає легко усунути важкі складки

        Паровий струмінь допомагає легко усунути важкі складки

        Підошва Golden Dynaglide для відмінного ковзання

        Підошва Golden Dynaglide для відмінного ковзання по усіх типах тканин

        Функція Calc-clean вимиває з праски частинки накипу

        Просто ополіскуйте резервуар для кип'ятіння після кожних 10 сеансів прасування, використовуючи функцію очищення від накипу.

        Менше доливань води завдяки великому резервуару місткістю 180 мл

        Менше доливань води завдяки великому резервуару місткістю 180 мл

        Індикатор готовності праски до прасування

        Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне

        Спеціально розроблені отвори для кращого потоку пари

        Спеціально розроблені отвори для пари забезпечують найкращий струмінь пари, ефективно видаляючи складки.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220  В
          Розміри
          26,1 x 11,5 x 13,6  см
          Вага
          1,12  кг
          Частота
          50 - 60  Гц

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