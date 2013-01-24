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Парова праска

GC2530
Загальна оцінка / 5
  • Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно
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    Парова праска

    GC2530
    Загальна оцінка / 5

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парова праска

    Просто, швидко й ефективно

    Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

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      • Система "крапля-стоп"
      • 32 г
      Постійна подача пари під високим тиском

      Постійна подача пари під високим тиском

      Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      Антипригарне покриття підошви

      Антипригарне покриття підошви

      Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

      Паровий удар до 95 г для найважчих складок

      Паровий удар до 95 г для найважчих складок

      Постійна подача пари до 32 г/хв. краще усуває складки

      Постійна подача пари до 32 г/хв. краще усуває складки.

      Технічні характеристики

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        Вільний на 360 градусів шнур
        Система видалення накипу
        Подвійна система очищення від накипу
        Довжина шнура
        2  м
        Безпека використання
        Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
        Підходить для води з крана
        Так

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 32 г/хв.
        Досягання складних місць
        Загострений носик
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 95 г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Керування
        • Індикатор нагрівання
        • Різноманітні налаштування пари
        Швидке нагрівання
        Так
        Досягання складних місць
        Виїмка для ґудзиків

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва з антипригарним покриттям

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2100
        Напруга
        220–240

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вага виробу
        1,2

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