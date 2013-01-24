Просто, швидко й ефективно

Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги