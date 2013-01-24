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Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто, швидко й ефективно
Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги
Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Постійна подача пари до 32 г/хв. краще усуває складки.
Легкість у використанні
Зручне прасування
Усунення складок
Гладке ковзання
GC026/80
GC026/30
GC026/00