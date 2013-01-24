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    Philips Walita

    Парова праска

    GC2560
    Walita
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Walita
    • Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно Просто, швидко й ефективно
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      Philips Walita Парова праска

      GC2560
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Walita Парова праска

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Walita Парова праска

      Просто, швидко й ефективно

      Щоб отримати найкращі результати, потрібно мати потужну пару і праску, яка ніколи не втрачає ефективності. Завдяки паровому удару 95 г, потужності 2100 Вт для тривалої подачі пари під високим тиском та подвійній системі очищення від накипу, ця практична праска є оптимально ефективною і служитиме довго! Переглянути усі переваги

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        Парова праска

        Усього:

        Просто, швидко й ефективно

        Триваліша ефективність відпарювання

        • Функція автоматичного вимкнення
        Постійна подача пари під високим тиском

        Постійна подача пари під високим тиском

        Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Антипригарне покриття підошви

        Антипригарне покриття підошви

        Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Паровий удар до 95 г для найважчих складок

        Паровий удар до 95 г для найважчих складок

        Постійна подача пари до 32 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 32 г/хв. краще усуває складки.

        Технічні характеристики

        • Легкість у використанні

          Швидке нагрівання
          Так
          Керування
          • Індикатор нагрівання
          • Різноманітні налаштування пари
          Частота
          50–60
          Вага виробу
          1,2
          Досягання складних місць
          Виїмка для ґудзиків
          Напруга
          220–240
          Розміри виробу
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Потужність
          2100

        • Зручне прасування

          Підходить для води з крана
          Так
          Довжина шнура
          2 m
          Жодного протікання
          Система "крапля-стоп"
          Безпека використання
          • Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється
          • Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу
          Додатковий комфорт
          Вільний на 360 градусів шнур

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 32 г/хв.
          Розпилення
          Так
          Досягання складних місць
          Загострений носик
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Паровий удар
          До 95 г/хв.

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва з антипригарним покриттям

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