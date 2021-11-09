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  • Швидше від початку до кінця
  • Швидше від початку до кінця
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Більше не доступний

EasySpeed AdvancedПарова праска

GC2670/20

4.9
| (19) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше від початку до кінця
Пришвидшіть прасування від початку до кінця: швидке нагрівання, надзвичайно великий отвір для води, потужні струмені пари для усунення важких складок, міцна керамічна підошва для швидкого ковзання та наша система "крапля-стоп". Це п’ять способів пришвидшення прасування.
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Пришвидшує прасування у 5 способів

Швидше від початку до кінця

  • 2300 Вт

  • Паровий удар 170 г

  • Постійна подача пари 35 г/хв.

  • Керамічна підошва

2300 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

2300 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.

Паровий удар до 170 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 170 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.9

з 5

19

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую

Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Недорога парова праска

Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари

Плюси

Недорога класна праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір за свою ціну

Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

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