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Більше не доступний
2300 Вт
Паровий удар 170 г
Постійна подача пари 35 г/хв.
Керамічна підошва
Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи
Нагороди
4.9
з 5
19
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Антоніна876533
09/11/2021
Україна
Рекомендую
Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Mila2307
26/10/2021
Україна
Недорога парова праска
Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари
Плюси
Недорога класна праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Slavaslava1608
26/10/2021
Україна
Чудовий вибір за свою ціну
Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска