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    EasySpeed Advanced

    Парова праска

    GC2670/20
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    • Швидше від початку до кінця Швидше від початку до кінця Швидше від початку до кінця
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      EasySpeed Advanced Парова праска

      GC2670/20
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        EasySpeed Advanced

        EasySpeed Advanced

        Парова праска

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        Усього:

        Швидше від початку до кінця

        Пришвидшує прасування у 5 способів

        • 2300 Вт
        • Паровий удар 170 г
        • Постійна подача пари 35 г/хв.
        • Керамічна підошва
        2300 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

        2300 Вт для швидкого нагрівання за 30 секунд

        Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.

        Паровий удар до 170 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 170 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 35 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 35 г/хв. для потужної та впевненої роботи

        Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення

        Надзвичайно великий отвір для води для швидкого наповнення та спорожнення

        Надзвичайно великий отвір для наповнення резервуара для води пришвидшує наповнення та спорожнення.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик точний у 3 аспектах. Він загострений, має виїмку для ґудзиків і тонкий. Наш носик Triple Precision допомагає прасувати навіть найважчі місця, такі як ґудзики та складки.

        Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

        Міцна керамічна підошва для легкого ковзання

        Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Легке намотування шнура з фіксатором для швидкого, акуратного зберігання

        Легке намотування шнура з фіксатором для швидкого, акуратного зберігання

        Шнур можна легко намотати на платформу праски і зберігати з використанням фіксатора для акуратного зберігання.

        Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        Перемикач для очищення від накипу для тривалої ефективності відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Час нагрівання
          30 сек.
          Ємність резервуара для води
          300  ml
          Назва підошви
          Керамічне покриття
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  m
          Точний паровий носик
          Так
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2300  W
          Паровий удар
          170  g
          Постійна подача пари
          35  g/min
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Самоочищення

        • Зберігання

          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,150  kg

        • Екологічність

          Енергоощадний режим
          Так
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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